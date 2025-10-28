Gaza
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Osakidetzan osasun-arreta jasotzen ari diren Gazako bost adingabeak egoera kliniko egonkorrean daude

Adin txikiko horietako bi Gurutzetako Unibertsitate Ospitalean artatzen ari dira, bi Donostiako Unibertsitate Ospitalean, eta bat, Basurtuko Unibertsitate Ospitalean. 5 hilabete eta 9 urte bitarteko haurrak dira, eta traumatismoak, kardiopatiak, urdail-hesteetako arazoak eta gaixotasun hematologikoak dituzte, besteak beste.

hospital donostia ospitalea osi donostialdea efe

Gazako bost adingabeetako bi Donostiako Unibertsitate Ospitalean artatzen ari dira. Artxiboko argazkia: EFE

author image

EITB

Azken eguneratzea

Atzo, Osakidetzan osasun-arreta jasotzen hasi ziren Euskal Autonomia Erkidegora iritsitako bost haur gazatarrak. Lehen balorazioak egin ondotik, bostak osasun-egoera egonkorrean daudela nabarmendu dute horien jarraipena egiten ari diren osasun-profesionalek. Horietatik hiru ospitaleratu egin dituzte, beste biak, ez. 

Adin txikiko horietako bi Gurutzetako Unibertsitate Ospitalean artatzen ari dira, beste bi Donostiako Unibertsitate Ospitalean, eta beste bat, Basurtuko Unibertsitate Ospitalean. 

5 hilabete eta 9 urte bitarteko haurrak dira, eta traumatismoak, kardiopatiak, urdail-hesteetako arazoak eta gaixotasun hematologikoak dituzte, besteak beste.

Donostialdeko ESIko pediatriako profesionalek azaldu dutenez, Donostian artatutako bi pazienteek bigarren mailako lesio traumatikoak dituzte, bonbardaketa batek eragindakoak, eta ospitaleratu egin behar izan dituzte. 

Bizkaian hiru haur artatu dituzte, bi Gurutzetan eta bat Basurtun. Horietako bat, jaiotzetiko kardiopatia duten adingabe bat, Gurutzetan ospitaleratu dute. Beste biek arreta medikoa jaso dute, baina ez dituzte ospitaleratu. 

Gazako Zerrenda Osakidetza Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu
Publizitatea
X