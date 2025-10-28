Osakidetzan osasun-arreta jasotzen ari diren Gazako bost adingabeak egoera kliniko egonkorrean daude
Adin txikiko horietako bi Gurutzetako Unibertsitate Ospitalean artatzen ari dira, bi Donostiako Unibertsitate Ospitalean, eta bat, Basurtuko Unibertsitate Ospitalean. 5 hilabete eta 9 urte bitarteko haurrak dira, eta traumatismoak, kardiopatiak, urdail-hesteetako arazoak eta gaixotasun hematologikoak dituzte, besteak beste.
Atzo, Osakidetzan osasun-arreta jasotzen hasi ziren Euskal Autonomia Erkidegora iritsitako bost haur gazatarrak. Lehen balorazioak egin ondotik, bostak osasun-egoera egonkorrean daudela nabarmendu dute horien jarraipena egiten ari diren osasun-profesionalek. Horietatik hiru ospitaleratu egin dituzte, beste biak, ez.
Donostialdeko ESIko pediatriako profesionalek azaldu dutenez, Donostian artatutako bi pazienteek bigarren mailako lesio traumatikoak dituzte, bonbardaketa batek eragindakoak, eta ospitaleratu egin behar izan dituzte.
Bizkaian hiru haur artatu dituzte, bi Gurutzetan eta bat Basurtun. Horietako bat, jaiotzetiko kardiopatia duten adingabe bat, Gurutzetan ospitaleratu dute. Beste biek arreta medikoa jaso dute, baina ez dituzte ospitaleratu.
Bi urteko espetxe-zigorra ezarri diote gizon bati, neska-laguna bortxatzeagatik, Donostian
Gizona ez da kartzelan sartuko, auzitegiak zigorra etetea onartu duelako, deliturik berriro ez egiteko baldintzarekin.
Ehunka ikasle eskola jazarpenaren aurka manifestatu dira Bilbon, Sandra Peña adingabearen kasua dela eta
Sevillako adingabeak bere buruaz beste egin zuen ikaskideek bullyinga egiten omen ziotelako. Ikasle Sindikatuak Estatu mailan ere deitu du ikasleen greba gaur. Jazarpen kasuetan ikastetxeek erantzukizuna beren gain har dezatela eskatu dute.
GOIDIak, urtebete: 237 hildako, eta milaka familia kalteturik
Gaur urtebete GOIDI batek Valentziako Erkidegoa astindu zuen. Familia askok dena galdu zuten. Askok senideak galdu zituzten. 230 hildako izan ziren. Urtebete geroago, amesgaiztoaren lorratza, fisikoa eta psikologikoa, bizirik diraute.
30.000 landare eta lore banatzen hasi dira Donostian herritarren artean
Udal lorategietatako 30.000 lore eta landare dohainik banatzen hasi da gaur Donostiako Udala. Banaketa gaur 10:00etatik 14:00etara izango da, Ramon Labayen plazan, eta asteazkenean, Ondarreta Lorategian.
Hegazti-gripe kasu bat hauteman dute Nafarroan, kurrilo bat kutsatu da
Paseko kurriloa da (hegazti basatia) Arguedaseko hezegune batean hilda aurkitu dutena. Edozein kasutan, oraingoz ez da positiborik izan Nafarroako etxaldeetan. Euskal Autonomia Erkidegoan 19 positibo zenbatu dira urtea hasi zenetik.
N-1 errepidea ireki dute eta Andoain eta Tolosa arteko trafikoa normaltzen hasi da
Kamioi batek matxura izan du N-1 errepideko 447. kilometroan, Andoainen, eta errei bat itxi behar izan dute Irunerako noranzkoan. Ondorioz, 14 kilometroko auto-ilarak sortu dira.
Hartza ikusi dute Pirinioetan
Maz menditik gertu ikusi dute, Anso ibarran, Nafarroa eta Aragoi arteko mugan. Aurreko asteetan bertako artzainak kexu agertu izan dira hainbat ardi hilik agertu baitira, eta susmoa zen hartzen bat gertu zebilela. Pirinioetan, oro har, 90 bat hartz daude, baina mendebaldeko inguruan 6 bat omen dira.
GOIDIak, urtebete: Denak huts egin zuen egunaren kronologia
Urriaren 29ko zorigaiztoko goiz hura euri-jasak eta meteorologia-zerbitzuen hainbat alerta piztu zirela hasi zen. Baina, ez erakundeak eta ez herritarrak ez ziren gai izan egoera zenbat zailduko zen aurreikusteko.
Ekoran galdutako 82 urteko gizon baten bila ari dira
Gizonak 168 zentimetroko altuera du eta 70 kilo inguru pisatzen ditu. Mahuka luzeko txandal urdina eta galtza urdinak daramatza.