GAZA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Bost haur gazatar Euskadira iritsiko dira gaur arreta mediko espezializatua jasotzeko

Eusko Jaurlaritzak baieztatu duenez, patologia traumatologikoak, kardiologikoak eta onkologikoak dituzten adingabeak Gurutzetako, Donostiako eta Basurtuko ospitaleetan ospitaleratuko dituzte.
Hospital cruces Gurutzetako ospitalea. Argazkia: Europa Press
author image

EITB

Azken eguneratzea

Alberto Martinez Osasun sailburuak baieztatu duenez, bost haur gazatar iritsiko dira gaur Euskadira, eta EAEko ospitaleetan artatuko dituzte, dituzten osasun-premiak direla eta. Adingabeek patologia traumatologikoak, kardiologikoak eta onkologikoak dituzte, eta gaur goizean Torrejon de Ardoz aire-basean lurreratu den talde zabalago bateko kideak dira. Beren familiekin batera heldu dira.

Areilza Doktorearen anbulatorioan, Bilboko Indautxu auzoan, Martinezek zehaztu duenez, haurrak hiru ospitaletan banatuko dira: bi Gurutzetako Ospitalean, beste bi Donostia Ospitalean eta bat Basurtuko Ospitalean.

Sailburuak euskal erakundeen eta Estatuko agintarien arteko lankidetza nabarmendu du, Gazako Zerrendatik datozen adingabeei arreta humanitarioa emateko programa baten barruan dagoen harrera sanitario hori posible egiteko.

Martinezek azpimarratu duenez, "euskal mediku taldeak prest daude haurrei ahalik eta arreta onena eskaintzeko eta prozesu honetan euren familiei ere laguntzeko". Gainera, euskal osasun sistemak nazioarteko larrialdi egoeren aurrean ematen duen erantzun solidarioa nabarmendu du.

Osakidetza Gazako Zerrenda Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

“Lurraldearen arabera, aldeak daude. Gipuzkoako osasun zentroetan zailtasunak ditugu esku-hartze eraginkor bat izateko”

Herritarren % 5-7k pairatzen dute arreta gabeziaren eta hiperaktibitatearen nahasmendua. Amaiur Olarza ADAHIGI Gipuzkoako Arreta Gabezia eta Hiperaktibitate Nahastearen Elkarteko psikologoak adierazi duenez, horietako askok ez du diagnostikorik. Hala, ohartarazi du haurtzaroan tratamendurik ez izateak sintomak larriagotu egiten dituela helduaroan. Halaber, salatu du Euskadin ez dagoela adostasunik eta ekitaterik AGHN duten pertsonenei arreta emateko. 

Gehiago kargatu
Publizitatea
X