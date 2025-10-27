Bost haur gazatar Euskadira iritsiko dira gaur arreta mediko espezializatua jasotzeko
Alberto Martinez Osasun sailburuak baieztatu duenez, bost haur gazatar iritsiko dira gaur Euskadira, eta EAEko ospitaleetan artatuko dituzte, dituzten osasun-premiak direla eta. Adingabeek patologia traumatologikoak, kardiologikoak eta onkologikoak dituzte, eta gaur goizean Torrejon de Ardoz aire-basean lurreratu den talde zabalago bateko kideak dira. Beren familiekin batera heldu dira.
Areilza Doktorearen anbulatorioan, Bilboko Indautxu auzoan, Martinezek zehaztu duenez, haurrak hiru ospitaletan banatuko dira: bi Gurutzetako Ospitalean, beste bi Donostia Ospitalean eta bat Basurtuko Ospitalean.
Sailburuak euskal erakundeen eta Estatuko agintarien arteko lankidetza nabarmendu du, Gazako Zerrendatik datozen adingabeei arreta humanitarioa emateko programa baten barruan dagoen harrera sanitario hori posible egiteko.
Martinezek azpimarratu duenez, "euskal mediku taldeak prest daude haurrei ahalik eta arreta onena eskaintzeko eta prozesu honetan euren familiei ere laguntzeko". Gainera, euskal osasun sistemak nazioarteko larrialdi egoeren aurrean ematen duen erantzun solidarioa nabarmendu du.
