Santurtzi prevé que este viernes se podrá recuperar el acceso y la salida a las viviendas afectadas por un hundimiento
El Ayuntamiento de Santurtzi prevé que los vecinos de los portales 2, 4 y 6 de la calle Cervantes, confinados desde este pasado miércoles en sus casas por un hundimiento, puedan este viernes acceder y salir de las viviendas, según han informado fuentes municipales.
Al parecer, el hundimiento se produjo este miércoles a raíz de una obra que se estaba realizando en una lonja en los bajos del patio donde se ubican los accesos a todas estas viviendas. Por seguridad, se confinó a los vecinos que estaban en sus viviendas y se trasladó a los que se encontraban en la calle a un hotel del municipio para que pasasen la noche, debido a que no se podía acceder ni salir de las viviendas "por seguridad".
Durante esta mañana, los técnicos y la arquitecta municipal han estado valorando qué es lo que se debe hacer. Según el Consistorio, "lo primero es la seguridad de los vecinos y las vecinas", por los que se está trabajado para poder instalar "lo antes posible" unas pasarelas metálicas seguras "para que puedan acceder y salir de las viviendas y, sobre todo, asegurar la zona y llevar a cabo los trabajos que los técnicos consideren".
Debido a la gravedad del suceso, el Ayuntamiento de Santurtzi, de forma subsidiaria, va a acometer los trabajos, ya que se trata de una zona privada. Las labores ya se han iniciado y se espera que mañana los vecinos puedan acceder a las viviendas.
