Santurtziko Udalak aurreikusi du ostiralean sartu-irteerak egin ahal izango dituztela hondoratze baten ondorioz euren etxebizitzetan konfinatutako auzokideek
Santurtziko Udalak aurreikusi duenez, Cervantes kaleko 2, 4 eta 6 atarietako bizilagunak, hondoratze baten ondorioz asteazkenetik etxean konfinatuta daudenak, ostiral honetan sartu eta irten ahal izango dira etxebizitzetatik, Udaleko iturriek jakinarazi dutenez.
Dirudienez, asteazken honetan gertatu zen hondoratzea, etxebizitza horien guztien sarbideak dauden patioaren beheko aldeko lonja batean egiten ari ziren obra baten ondorioz. Segurtasunagatik, beren etxebizitzetan zeuden bizilagunak konfinatu zituzten, eta kalean zeudenak udalerriko hotel batera eraman zituzten gaua pasa zezaten, etxebizitzetara "segurtasunagatik" ezin zelako sartu edo atera.
Gaur goizean, udal teknikariak eta arkitektoa zer egin behar den baloratzen aritu dira. Udalaren arabera, "lehentasuna bizilagunen segurtasuna da". Hori dela eta, "ahalik eta lasterren" metalezko pasabide seguruak jarri ahal izateko lanean ari dira, "etxebizitzetara sartu eta atera ahal izateko, eta, batez ere, ingurua ziurtatzeko eta teknikariek egokitzat jotzen dituzten lanak egiteko".
Gertakariaren larritasuna dela eta, Santurtziko Udalak, modu subsidiarioan, lanak egingo ditu, kaltetutako eremua pribatua baita.
Lanak hasi dira dagoeneko, eta bihar bizilagunak etxebizitzetara sartzeko eta irteteko aukera izatea espero da.
