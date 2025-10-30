Santurtzi
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Vecinos de un edificio de Santurtzi quedan atrapados en sus casas tras hundirse el techo del garaje

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Santurtziko eraikin bateko bizilagunak euren etxeetan harrapatuta geratu dira garajeko sabaia hondoratu ostean

Última actualización

El propietario del local derribó una pared y provocó el hundimiento del patio donde están los portales de acceso a las viviendas. Ahora los vecinos no pueden entrar ni salir de sus domicilios.  Se habilitarán tres pasarelas provisionales para que los vecinos del edificio puedan entrar y salir.

Santurtzi Sociedad

Te puede interesar

vehículo ertzaintza
18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

Un ertzaina en servicio da positivo en drogas tras colisionar su coche patrulla con un vehículo que se ha dado a la fuga

En el interior del turismo viajaban un hombre con la pierna escayolada, que era el conductor, un menor de edad y una mujer. Los dos primeros han resultado heridos teniendo que ser trasladados a los centros hospitalarios de Cruces y Basurto. La Ertzaintza ha tomado medidas cautelares, y este agente realizará labores internas hasta que reciba los resultados de la prueba de contraste en sangre y se esclarezca lo sucedido.
Cargar más
Publicidad
X