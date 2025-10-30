Santurtzi
Santurtziko eraikin bateko garajeko sabaia hondoratu da eta bizilagunak etxe barruan harrapatuta geratu dira

Lokalaren jabeak horma bat bota zuen eta etxeetara asartzeko atariak dauden patioa hondoratzea eragin zuen. Orain, bizilagunak etxetik sartu eta atera ezin dabiltza. Behin-behineko hiru pasabide jarriko dira bizilagunek joan-etorriak egin ditzaten.

