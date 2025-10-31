Los bomberos y bomberas de Bizkaia trabajan a esta hora en un incendio registrado esta pasada madrugada en una zona forestal de Güeñes.

El fuego ha comenzado a las 01:00 horas. Hay dos focos activos, de los cuales uno ya ha sido perimetrado. El orto es inaccesible pero avanza lento.

No hay viviendas en la zona afectada ni se han registrado heridos, pero la carretera Bi-3651 está totalmente cortada entre Zaramillo y La Cuadra.