Itzali dute goizaldean Gueñes inguruetan piztu den baso-sutea

Guztira 9 hektarea erre dituzte garrek. Ingurura iristeko zailtasunak eta haize-bolada gogorrek suhiltzaileen lana zaildu badute ere, arratsaldean erabat itzaltzea lortu dute. Ez dago etxerik inguru horretan, eta ez da inor zauritu, baina Bi-3651 errepidea itxita izan dute Zaramillo eta Quadra artean.  

Goizaldean Gueñesen piztu den sutea 17:00ak aldera itzaltzea lortu dute Bizkaiko suhiltzaileek.  

Sua 01:00a aldera piztu da, Zaramillo eta Quadra auzoen inguruko baso batean. Handia izan ez arren, iristeko leku zailean zegoen, eta horrek zaildu egin du egoera, baita boladaka oso gogor jo duen haizeak ere. 

Urioste eta Zallako parkeetako suhiltzaileak aritu dira bertan lanean, Mendi Zerbitzuetako teknikari eta laguntza-taldeekin batera. 17:00ak aldera itzalitzat eman dute sutea, baina laguntza-taldeak gelditu dira bertan, foko txikiren bat berpiztuko balitz ere. Guztira 9 hektarea erre omen dira. 

Sua izan den eremuan ez dago etxerik, eta ez da inor zauritu. 

Hala ere, garrak piztuta izan diren bitartean, prebentzioagatik, argindarra moztu dute Zaramillo eta Quadra auzoetako hainbat etxetan, itzaltze lanetan arriskuak saihesteko. 

Horrez gainera, Bi-3651 errepidea erabat moztu dute bi auzo horien artean.

