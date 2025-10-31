PRINCIPALES TITULARES
Será noticia: Gau beltza, charla musical 'Arestiren etxekoak' y proyecto de presupuestos de Bizkaia

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Arimen Gaua: dónde disfrutar de las actividades más terroríficas de la noche más negra
Gau beltza
Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: Gau beltza, 'Arestiren etxekoak' hizketaldi musikatua eta 2026ko Bizkaiko aurrekontuak
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este viernes, 31 de octubre de 2025:

Gau beltza: Muchas localidades de Euskal Herria celebran Arimen Gaua o Gau Beltza, la noche más oscura del año. Esta tradición es mucho más antigua que Halloween, una fiesta importada de los EE. UU. y que ha tomado mucho auge en los últimos años. La tradición de Gau Beltza, que marcaba en Euskal Herria el fin de la cosecha, el inicio del invierno y el recuerdo a los muertos, ha comenzado a recuperarse en los últimos años. 

Charla musical 'Arestiren etxekoak':  Los escritores Bernardo Atxaga y Joseba Sarrionandia y la violinista Maite Larburu participan en la charla musical 'Arestiren etxekoak', organizada por el Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa, coincidiendo con el 50 aniversario de la muerte de Gabriel Aresti. La cita tendrá lugar a las 19:30 horas en el salón de actos del Convento Santa Teresa de San Sebastián.

Presupuestos de Bizkaia: La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, y la diputada foral de Hacienda y Finanzas, Itxaso Berrojalbiz, presentan el proyecto de presupuestos de Bizkaia 2026, a las 11:00 horas, en la Biblioteca Foral. 

FOTODELDÍA BILBAO, 16/08/2025.- La Marijaia (Señora de las Fiestas) protagoniza hoy sábado el primer día de la Semana Grande de Bilbao tras el pregón y el txupinazo. EFE/Miguel Tona
¿Cuándo celebrar la Aste Nagusia de Bilbao? El debate está servido

Las fiestas de Bilbao comienzan, normalmente, el primer sábado después del 15 de agosto, por lo que este año han sido muy tempranas, la semana del 16 en adelante. Esto ha tenido un efecto significativo: menor afluencia de gente y, entre otras cosas, el enfado de los hosteleros. A petición del PP, en el Ayuntamiento se ha debatido que las fiestas sean siempre en la última semana de agosto, pero la propuesta no ha salido. Eso sí, el asunto está en la calle.

X