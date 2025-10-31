Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este viernes, 31 de octubre de 2025:

- Gau beltza: Muchas localidades de Euskal Herria celebran Arimen Gaua o Gau Beltza, la noche más oscura del año. Esta tradición es mucho más antigua que Halloween, una fiesta importada de los EE. UU. y que ha tomado mucho auge en los últimos años. La tradición de Gau Beltza, que marcaba en Euskal Herria el fin de la cosecha, el inicio del invierno y el recuerdo a los muertos, ha comenzado a recuperarse en los últimos años.

- Charla musical 'Arestiren etxekoak': Los escritores Bernardo Atxaga y Joseba Sarrionandia y la violinista Maite Larburu participan en la charla musical 'Arestiren etxekoak', organizada por el Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa, coincidiendo con el 50 aniversario de la muerte de Gabriel Aresti. La cita tendrá lugar a las 19:30 horas en el salón de actos del Convento Santa Teresa de San Sebastián.

- Presupuestos de Bizkaia: La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, y la diputada foral de Hacienda y Finanzas, Itxaso Berrojalbiz, presentan el proyecto de presupuestos de Bizkaia 2026, a las 11:00 horas, en la Biblioteca Foral.