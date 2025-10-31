TITULAR NAGUSIAK
Albiste izango dira: Gau beltza, 'Arestiren etxekoak' hizketaldi musikatua eta 2026ko Bizkaiko aurrekontuak

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

Gau beltza
EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2025eko urriaren 31n, hedabideetako lerroburu nagusiak:

- Gau beltza: AEBtik etorritako Halloween festa baino askoz zaharragoa da gure Gau Beltza edo Arimen gaua. Euskal Herrian, uzta-bilketa, neguaren hasiera eta hildakoak omentzeko ospakizuna zen, eta azken urteetan tradizio hori biziberritzen hasi da. Hitzordu honek lotura handia du hildakoen izaerarekin, beldurrarekin, heriotzarekin eta espirituekin.

'Arestiren etxekoak' hizketaldi musikatua: Bernardo Atxaga eta Joseba Sarrionandia Gabriel Arestiren izen eta izanera itzuliko dira, bizi ditugun garaiotan hartu duten garrantzia jorratzeko. Atxagarekin eta Sarrionandiarekin batera, haiekin izango da Maite Larburu kantari eta musikaria. Hitzordua 19:30ean Santa Teresa komentuko ekitaldi aretoan. 

Bizkaiko aurrekontuak: Elixabete Etxanobe Bizkaiko ahaldun nagusiak eta Itxaso Berrojalbiz Ogasun diputatuak 2026ko Bizkaiko aurrekontu proiektua aurkeztuko dute, 11:00etan, foru liburutegian. 

Bilboko Aste Nagusia, noiz? Eztabaida puri-purian dago kalean

Bilboko jaiak, normalean, abuztuaren 15aren ondorengo lehen larunbatean hasten dira, eta hori dela-eta, aurten oso goiz izan dira, 16tik aurrerako astea. Horrek ondorio nabarmena izan zuen jendearen erantzunean: jende gutxiago ibili zen lehen egunetan, eta, besteak beste ostalariak oso haserre ziren. PPk eskatuta udalean aztertu dute jaiak beti azken astean izatea, baina proposamena ez da atera. Hori bai, afera kalean puri-purian dago.

Kamerak ikasgeletan: Sindikatuak kexu, Hezkuntzak dio helburu pedagogikoa dutela

Sindikatuek salatu dute hezkuntza komunitateak ez dakiela kamerak zein helbururekin jarri dituzten. Gainera, haien ustez, irakasleen gaineko kontrola handitu eta ikasleen intimitatea urratzen du. Hezkuntza Sailak oharra bidali du ikastetxeetara, azaltzeko helburua pedagogikoa dela, ikastetxe bakoitzak erabakiko duela zenbat kamera eta non jarri, eta irakasle bakoitzak izango duela kamera piztu eta itzaltzeko aukera.

