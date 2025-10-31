Vecinas y vecinos de la calle Cervantes de Santurtzi afectados por un hundimiento ya pueden acceder a sus casas

Multitud de localidades de Euskal Herria se unen a una tradición que es más antigua que Halloween: Gau Beltza o Arimen Gaua, una celebración precristiana que marcaba el fin de la cosecha, el inicio del invierno y el recuerdo a los muertos. Apunta los pueblos y localidades donde podrás gozar de la noche más terrorífica del año.