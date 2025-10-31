Bizkaia
Vecinas y vecinos de Santurtzi afectados por un hundimiento ya pueden acceder a sus casas

Vecinas y vecinos de la calle Cervantes de Santurtzi afectados por un hundimiento ya pueden acceder a sus casas
18:00 - 20:00
EITB

Última actualización

Estaban confinados en sus viviendas desde el pasado miércoles, por un hundimiento en los bajos del patio que da acceso a sus viviendas. El Ayuntamiento de Santurtzi les ha trasladado que tengan precaución en el tránsito sobre la pasarela de metal.

Santurtzi Bizkaia Sociedad

