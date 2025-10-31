Bizkaia
Santurtzin hondoratze baten eraginez kaltetutako bizilagunak etxera buelta daitezke jada

Vecinas y vecinos de la calle Cervantes de Santurtzi afectados por un hundimiento ya pueden acceder a sus casas
18:00 - 20:00
EITB

Asteazkenetik etxean konfinatuta zeuden horietako batzuk, eraikineko sarbideko patioan behealdea hondoratu ostean. Metalezko pasabidearen gainetik kontuz ibiltzeko eskatu die Santurtziko Udalak kaltetutako bizilagunei.

