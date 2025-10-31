Santurtzin hondoratze baten eraginez kaltetutako bizilagunak etxera buelta daitezke jada
Asteazkenetik etxean konfinatuta zeuden horietako batzuk, eraikineko sarbideko patioan behealdea hondoratu ostean. Metalezko pasabidearen gainetik kontuz ibiltzeko eskatu die Santurtziko Udalak kaltetutako bizilagunei.
Hilik aurkitu dute joan den astelehenean Ekoran desagertutako gizona
Bilaketa zerbitzuek aurkitu dute gizonaren gorpua, 18:00ak aldera, iristeko zaila den gune batean.
Itzali dute goizaldean Gueñes inguruetan piztu den baso-sutea
Guztira 9 hektarea erre dituzte garrek. Ingurura iristeko zailtasunak eta haize-bolada gogorrek suhiltzaileen lana zaildu badute ere, arratsaldean erabat itzaltzea lortu dute. Ez dago etxerik inguru horretan, eta ez da inor zauritu, baina Bi-3651 errepidea itxita izan dute Zaramillo eta Quadra artean.
Osakidetzak 4.500 plaza baino gehiago eskainiko ditu hurrengo lan-eskaintza publikoan, birjartze tasa onartu ondoren
Hautaketa-prozesua datorren urtean egingo da, betetzen zailak diren lanpostuen lan-eskaintza publiko berri batekin batera.
Gripeak eragindako ospitaleratzeak murriztu egin dira Euskadin, txertaketak gora egin ondoren
Osakidetzak jakinarazi du herritarren % 16,7k jarri dutela txertoa, eta 60 urtetik beherakoei eskatu die jartzeko.
Arratoi ugari agertu dira Bilboko Deustu eta San Ignazio auzoetan
Izurrite honen jatorria Zorrotzaurreko obretan dago. Karraskariek bizilekuz aldatu behar izan dute, eta itsasadarraren beste aldera joan dira janari bila. Udalak esan du arratoien populazioa gutxitzeko lanean ari dela.
Madrildik eta Alacantetik zetozen bi hegaldik ezin izan dute Bilboko aireportuan lur hartu haizeagatik
Madrildik zetorren hegaldiak 07:40an lur hartu behar zuen Loiuko aireportuan, baina Madrilera itzuli da. Alacantetik zetorrena, berriz, Forondara desbideratu dute.
Albiste izango dira: Gau Beltza, 'Arestiren etxekoak' hizketaldi musikatua eta Bizkaiko 2026ko Aurrekontuak
Gaurkoan Orainen albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Gau Beltza: Non gozatu urteko gau iluneneko jarduera beldurgarrienez?
Halloween baino zaharragoa den euskal tradizioarekin bat egiten dute Euskal Herriko herri askok: uztaren amaiera eta neguaren hasiera ospatzeko eta hildakoak oroitzeko festa zen Gau Beltza edo Arimen Gaua deiturikoa, eta azken urteetan indarrez itzuli da gurera.
Nola bizi dute Hildakoen Eguna Euskal Herrian bizi diren mexikarrek? “Mexikon heriotza alaitasunez ospatzen dugu”
Tapachula jatetxeko Kattyk, Mexikotik urrun, Hildakoen Eguna nola bizi duen kontatu digu: “Bertan ez daudenak alaitasunez gogoratzeko ospakizuna da”.