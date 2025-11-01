Tradiciones
Eguzkilore, la flor que ahuyenta los espíritus y seres malignos de nuestros hogares

Los eguzkilores están llenos de simbología en Euskal Herria, y muchos los colocan en las puertas de sus casas Estas flores son una especie protegida, y, por tanto, no se pueden coger de los montes Frente a la prohibición, hay quienes producen y venden eguzkilores Podemos adquirir fácilmente y de forma segura a esta flor que se ha convertido en símbolo de protección Eguzkilore, la flor que ahuyenta los espíritus y seres malignos de nuestros hogares
18:00 - 20:00
Eguzkilore. Imagen tomada del vídeo.
Euskaraz irakurri: Eguzkilorea, gure etxeetatik espiritu eta izaki gaiztoak usatzen dituen lorea
author image

EITB

Última actualización

