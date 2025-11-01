Tradizioak
Eguzkilorea, gure etxeetatik espiritu eta izaki gaiztoak usatzen dituen lorea

Los eguzkilores están llenos de simbología en Euskal Herria, y muchos los colocan en las puertas de sus casas Estas flores son una especie protegida, y, por tanto, no se pueden coger de los montes Frente a la prohibición, hay quienes producen y venden eguzkilores Podemos adquirir fácilmente y de forma segura a esta flor que se ha convertido en símbolo de protección Eguzkilore, la flor que ahuyenta los espíritus y seres malignos de nuestros hogares
Eguzkilorea. Bideotik hartutako irudia.
Azken eguneratzea

Eguzkiloreak sinbologiaz beterik daude Euskal Herrian, eta askoren etxe atarian egon ohi dira. Eguzkiloreak babestuta daude eta, horregatik, ezin ditugu mendietatik hartu. Debekuaren aurrean, badira eguzkiloreak ekoizten eta saltzen dituztenak. Erraz eta modu seguruan eskuratu dezakegu babesaren sinbolo bilakatu den lore hau.

