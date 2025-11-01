Presentan un manifiesto a favor de la oficialidad de la selección vasca y en contra del genocidio en Palestina

Las plataformas Gu ere bai!, Gure Esku y Gernika-Palestina han comparecido conjuntamente este sábado en las inmediaciones del estadio de Anoeta en Donostia-San Sebastián para dar a conocer las primeras 200 adhesiones al manifiesto "Pueblos libres. Euskal Herria-Palestina. Genozidioa STOP" e invitar a la ciudadanía a sumarse al mismo.

El portavoz Ibon Meñika ha explicado que "que el deporte, los pueblos libres y la lucha contra el genocidio pueden unirse, y así ocurrirá el 15 de noviembre en San Mamés en el partido entre la Euskal Selekzioa y Palestina"

Han invitado a la ciudadanía a unirse a los actos de la "Marcha solidaria" que tendrán lugar ese mismo día a partir de las 17:30 horas desde el Teatro Arriaga de Bilbao.



Previa lectura de los nombres de los ya firmantes, Meñika les ha agradecido su comprimiso "ya que conocen la fuerza del deporte a la hora de unir a los pueblos, lo que permitirá que la selección palestina juegue por primera vez en Europa".



"Todas y todos coinciden en que debemos ser pueblos libres, ahora que buscamos la oficialidad y estamos sin derecho a decidir y que todos tienen en mente la necesidad de atajar el genocidio", ha concluido el portavoz.