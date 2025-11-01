Manifestua aurkeztu dute euskal selekzioaren ofizialtasunaren alde eta Palestinako genozidioaren aurka
Kirol munduko hainbat eragilek dei egin diete herritarrei bi selekzioen arteko partidaren egunean, azaroaren 15ean, Bilboko Arriaga Antzokitik egingo den "Elkartasun Martxan" parte har dezaten.
Gu ere bai!, Gure Esku eta Gernika-Palestina plataformek agerraldi bateratua egin dute larunbat honetan Donostiako Anoeta estadioaren inguruan , "Herri libreak. Euskal Herria-Palestina. Genozidioa STOP" manifestuaren lehen 200 atxikimenduen berri emateko eta herritarrak manifestuarekin bat egitera gonbidatzeko.
Ibon Meñika Gernika-Palestina plataformako bozeramaileak azaldu duenez, "kirolak, herri libreek eta genozidioaren aurkako borrokak bat egin dezakete, eta horrela gertatuko da azaroaren 15ean San Mamesen, Euskal Selekzioaren eta Palestinaren arteko partidan".
Egun horretan bertan, 17:30etik aurrera, Bilboko Arriaga Antzokitik irtengo den "Elkartasun Martxa"ra batzeko gonbita ere egin diete herritarrei.
Sinatzaileen izenak irakurri ondoren, Meñikak eskerrak eman dizkie "herriak batzeko kirolak duen indarra ezagutzen dutelako" Eta nabarmendu du horri esker, Palestinako selekzioak lehen aldiz jokatuko duela Europan.
"Guztiak bat gatoz herri askeak izan behar dugula esatean, ofizialtasuna bilatzen ari garen honetan, erabakitzeko eskubiderik gabe gaudenean eta genozidioa eten beharra dagoen honetan", esan du bozeramaileak.
Zure interesekoa izan daiteke
Gizon bat atxilotu dute Gasteizen, auto batzuen artean pixa egiten ari zen neska adingabe bat mugikorrarekin grabatzeagatik
32 urteko gizona hainbat pertsonak atxiki dute Ertzaintza iritsi arte. Komisariako eginbideen ostean, atxilotua aske utzi dute, epailearen aurrean agertzeko zain.
Apotzagako hilerria, Eskoriatzako Apotzaga elizatean dagoen hilerri zirkular berezia
Hilobietan ez dira hildakoen izenak ageri, baserri izenak baizik. Kasu batzuetan, lanbideak ere bai. Apotzagako abade Anastasio Otaduik sortu zuen 60ko hamarkadan. 20 metroko diametroa dauka, eta bisitari asko erakartzen ditu.
22 atxilotu sendagaiak legez kanpo saltzeagatik, bat Bizkaian
Benaventeko (Zamora) paketeria-enpresa batean psikotropiko ugari detektatzean abiatu zuen Guardia Zibilak Grecofar Operazioa, eta, horren ondorioz, mediku baten errezeta pribatu andana identifikatu zituzten.
Gueñesko baso sutea kontrolpean dute berriro
Ostiral arratsaldeko lehen orduan sutea kontrolpean zegoen arren, ondoren, 22:00ak aldera, berpiztu egin zen.
Eroskik bat egin du EITB Maratoiarekin eta "zentimo solidarioa" zahartze osasuntsuaren ikerketara bideratuko du
Artea merkataritza-gunean dantza-tutorial batekin ospatu dute elkarlana. Abenduaren 18an izango da dirua biltzeko egun handia, baina bizum bidez 33478 zenbakira dohaintzak egin daitezke jada.
Hilik aurkitu dute astelehenean Ekoran desagertutako gizona
Bilaketa zerbitzuek aurkitu dute haren gorpua, 18:00ak aldera, iristeko zaila den gune batean.
Itzali dute goizaldean Gueñes inguruetan piztu den baso-sutea
Guztira 9 hektarea erre dituzte garrek. Ingurura iristeko zailtasunak eta haize-bolada gogorrek suhiltzaileen lana zaildu badute ere, arratsaldean erabat itzaltzea lortu dute. Ez dago etxerik inguru horretan, eta ez da inor zauritu, baina Bi-3651 errepidea itxita izan dute Zaramillo eta Quadra artean.
Santurtzin hondoratze baten eraginez kaltetutako bizilagunak etxera buelta daitezke jada
Asteazkenetik etxean konfinatuta zeuden horietako batzuk, eraikineko sarbideko patioan behealdea hondoratu ostean. Metalezko pasabidearen gainetik kontuz ibiltzeko eskatu die Santurtziko Udalak kaltetutako bizilagunei.
Osakidetzak 4.500 plaza baino gehiago eskainiko ditu hurrengo lan-eskaintza publikoan, birjartze tasa onartu ondoren
Hautaketa-prozesua datorren urtean egingo da, betetzen zailak diren lanpostuen lan-eskaintza publiko berri batekin batera.