EUSKAL SELEKZIOA – PALESTINA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Manifestua aurkeztu dute euskal selekzioaren ofizialtasunaren alde eta Palestinako genozidioaren aurka

Kirol munduko hainbat eragilek dei egin diete herritarrei bi selekzioen arteko partidaren egunean, azaroaren 15ean, Bilboko Arriaga Antzokitik egingo den "Elkartasun Martxan" parte har dezaten.

Euskal Herria Palestina manifestua
18:00 - 20:00
Anoetako aurkezpena. Argazkia: EITB
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Gu ere bai!, Gure Esku eta Gernika-Palestina plataformek agerraldi bateratua egin dute larunbat honetan Donostiako Anoeta estadioaren inguruan , "Herri libreak. Euskal Herria-Palestina. Genozidioa STOP" manifestuaren lehen 200 atxikimenduen berri emateko eta herritarrak manifestuarekin bat egitera gonbidatzeko.

Ibon Meñika Gernika-Palestina plataformako bozeramaileak azaldu duenez, "kirolak, herri libreek eta genozidioaren aurkako borrokak bat egin dezakete, eta horrela gertatuko da azaroaren 15ean San Mamesen, Euskal Selekzioaren eta Palestinaren arteko partidan".

Egun horretan bertan, 17:30etik aurrera, Bilboko Arriaga Antzokitik irtengo den "Elkartasun Martxa"ra batzeko gonbita ere egin diete herritarrei.

Sinatzaileen izenak irakurri ondoren, Meñikak eskerrak eman dizkie "herriak batzeko kirolak duen indarra ezagutzen dutelako" Eta nabarmendu du horri esker, Palestinako selekzioak lehen aldiz jokatuko duela Europan.
  
"Guztiak bat gatoz herri askeak izan behar dugula esatean, ofizialtasuna bilatzen ari garen honetan, erabakitzeko eskubiderik gabe gaudenean eta genozidioa eten beharra dagoen honetan", esan du bozeramaileak.

Gipuzkoa Donostia Gizartea Euskal Autonomia Erkidegoa Palestina

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago kargatu
Publizitatea
X