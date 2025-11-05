NEIKER refuerza la investigación en sanidad animal con la renovación del laboratorio de alta seguridad
La reforma del Laboratorio de Nivel 3 de Contención Biológica de Derio, con una gran ampliación y nuevos laboratorios y salas especializadas, optimiza su capacidad para estudiar patógenos de alto riesgo y avanzar en la bioseguridad, respetando los estándares internacionales de bienestar animal.
NEIKER, el Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario ha renovado completamente su Laboratorio de Nivel 3 de Contención Biológica (NCB3), también conocido como laboratorio P3, en su sede de Derio, un avance que clave en el estudio de agentes patógenos de alto riesgo que provocan enfermedades como la tuberculosis o la gripe aviar.
Esta mejora, que ha contado con una inversión de 5 millones de euros, ha ampliado la superficie del laboratorio a 900 metros cuadrados y modernizado sus sistemas de seguridad, biocontención y eficiencia energética, posicionando las instalaciones entre las más avanzadas de Europa en su categoría.
NEIKER cuenta con laboratorios P3 desde 2002, como respuesta a la alerta sanitaria por las “vacas locas”. Ahora, gracias a la colaboración con la Agencia Estatal de Investigación y el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, la reforma ha incluido una reorganización total de los espacios, con la creación de cinco laboratorios independientes y nuevas áreas adaptadas a los estándares internacionales de bienestar animal.
Entre las principales innovaciones, se destacan un animalario con cuatro salas para pequeños animales y cuatro boxes para grandes animales, además de una sala de necropsias y varias zonas técnicas.
También se ha optimizado el sistema de climatización con filtros HEPA de alta eficiencia y se ha instalado un sistema geotérmico para reducir el consumo energético. La seguridad también se ha reforzado con la redundancia de equipos críticos, como los sistemas de ventilación y autoclaves, garantizando el mantenimiento de las condiciones más estrictas en todo momento.
Según ha señalado el Gobierno Vasco, estas mejoras tecnológicas se complementan con un equipo humano altamente especializado, formado y experimentado en el manejo de patógenos de riesgo y en el cumplimiento de los protocolos más exigentes de bioseguridad. “Su conocimiento y capacidad técnica son esenciales para garantizar que la investigación se desarrolle de forma segura, eficiente y con el máximo rigor científico”, explica Joseba Garrido, responsable del Departamento de Sanidad Animal de NEIKER.
Esta renovación coloca a NEIKER como un referente europeo en la investigación de enfermedades animales y su control, en línea con la visión de un sistema agroalimentario más seguro, sostenible y resiliente. El trabajo en el laboratorio sigue los principios del enfoque One Health, que promueve la interdependencia entre la salud animal, humana y ambiental.
Según explican desde el propio Instituto, los laboratorios P3, “constituyen uno de los entornos más seguros y controlados para la investigación de patógenos peligrosos”. Contener dichos patógenos y evitar posibles fugas es crucial, ya que en ellos se manipulan patógenos transmisibles por el aire, como los responsables de la tuberculosis o la gripe aviar, muchos de ellos zoonóticos, capaces de afectar tanto a animales como a personas. Para impedir la fuga de estos agentes, los laboratorios combinan elementos estructurales, tecnológicos y operativos, que actúan de manera coordinada para garantizar un entorno seguro y controlado.
