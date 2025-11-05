Biosegurtasuna
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

NEIKERrek animalia-osasunaren inguruko ikerketa indartu du, segurtasun handiko laborategia berrituta

Euspen Biologikoko 3. mailako laborategia handitu dute, eta laborategi eta gela espezializatu berriak jarri dira. Horrek arrisku handiko patogenoak aztertzeko eta biosegurtasunean aurrera egiteko gaitasuna optimizatzen du, animalien ongizatearen nazioarteko estandarrak errespetatuz.
GRAFCAV6003. DERIO (BIZKAIA), 05/11/2025.-El lehendakari, Imanol Pradales, (ci ) junto con la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca Amaia Barredo, (c) obseva este miércoles las nuevas instalaciones del centro tecnológico de Neiker en la localidad vizcaína de Derio. EFE/Luis Tejido

Lehendakaria eta sailburuak, laborategietara egin duten bisitan. EITB.

author image

EITB

Azken eguneratzea

NEIKER Nekazaritza Ikerketa eta Garapenerako Euskal Erakundeak erabat berritu du Derioko egoitzan duen Euspen Biologikoko 3. mailako laborategia (NCB3), P3 laborategi gisa ere ezagutzen dena. Eraberritze hori funtsezkoa da tuberkulosia eta hegazti gripea, besteak beste, eragiten dituzten arrisku handiko agente patogenoak aztertzeko.

5 milioi euroko inbertsioa izan dute lanek. Laborategiaren azalera 900 metro koadrora handitu da, eta segurtasun, bioeuste eta efizientzia energetikoko sistemak modernizatu dira, eta instalazioak Europako aurreratuenen artean kokatu dira bere kategorian.

NEIKERrek 2002tik du P3 laborategia, behi eroen gaitzak eragindako osasun-alertari erantzuteko zabaldu zenetik. Orain, Estatuko Ikerketa Agentziarekin eta Eusko Jaurlaritzako Elikadura, Landa Garapen, Nekazaritza eta Arrantza Sailarekin izandako lankidetzari esker, laborategi horren espazioak erabat berrantolatu dira, eta azalera handituta, bost laborategi independente eta animalien ongizatearen nazioarteko estandarretara egokitutako eremu berriak sortu dira.

Berrikuntza nagusien artean, animalia txikientzako lau areto eta animalia handientzako lau box dituen animaliategi bat, nekropsiak egiteko gela bat eta hainbat gune tekniko nabarmentzen dira.

Era berean, klimatizazio sistema optimizatu da eraginkortasun handiko HEPA iragazkiak jarrita, eta energia kontsumoa murrizteko sistema geotermikoa instalatu da. Segurtasuna ere indartu da ekipo kritikoen erredundantziarekin, hala nola aireztapen sistemak eta autoklabeak, une oro baldintzak zorrotz mantentzen direla bermatzeko.

Eusko Jaurlaritzak adierazi duenez, hobekuntza teknologiko horiek arrisku-patogenoak maneiatzen eta biosegurtasuneko protokolorik zorrotzenak betetzen espezializatutako, trebatutako eta esperimentatutako giza taldearen osagarri dira. “Langileen ezagutza eta gaitasun teknikoa funtsezkoak dira ikerketa modu seguruan, efizientean eta zorroztasun zientifiko handienarekin garatzen dela bermatzeko”, azaldu du Joseba Garridok, NEIKERreko Animalia Osasuneko Departamentuko arduradunak.

Berrikuntza horrek animalien gaixotasunen ikerketan eta kontrolean Europako erreferente gisa jartzen du NEIKER, nekazaritzako elikagaien sistema seguruago, jasangarriago eta erresilienteago baten ikuspegiaren ildotik. Laborategiko lanak One Health ikuspegiaren printzipioak jarraitzen ditu gainera, zeinak animalien, gizakien eta ingurumenaren osasunaren arteko interdependentzia sustatzen duen.

Institutuak azaldu duenez, P3 laborategiak “patogeno arriskutsuak ikertzeko ingurune seguru eta kontrolatuenetako bat dira”. Funtsezkoa da patogeno horiek eustea eta ihesak saihestea, airez transmititu daitezkeen patogenoak manipulatzen direlako, hala nola tuberkulosia eta hegazti-gripea eragiten dutenak, horietako asko zoonotikoak izanik (animaliei nahiz pertsonei erasateko gai direnak). Agente horien ihesa eragozteko, laborategiek elementu estrukturalak, teknologikoak eta operatiboak konbinatzen dituzte, eta modu koordinatuan dihardute ingurune seguru bat bermatzeko.

Eusko Jaurlaritza Nekazaritza Abeltzaintza Gaixotasunak Animaliak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago kargatu
Publizitatea
X