Biosegurtasuna
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Horrelakoa da NEIKERen Euspen Biologikoko 3. mailako laborategia (NCB3)

18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

NEIKER Nekazaritza Ikerketa eta Garapenerako Euskal Erakundeak erabat berritu du Euste Biologikoko 3. Mailako Laborategia (NCB3), P3 laborategi gisa ere ezaguna, Derioko egoitzan. Aurrerapen hori funtsezkoa da tuberkulosia edo hegazti gripea bezalako gaixotasunak eragiten dituzten arrisku handiko agente patogenoen azterketan.

Animaliak Gaixotasunak Derio Zientzia Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

SAN SEBASTIÁN, 15/09/2025.- Primera jornada del juicio presidido por el juez, Augusto Maeso (d), celebrado este lunes en la Audiencia Provincial de Gipuzkoa contra el masajista donostiarra acusado de agredir sexualmente a tres adolescentes .EFE/Juan Herrero
18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Hiru adingaberi sexu-erasoak egin zizkien masajistari 26 urteko kartzela-zigorra ezarri diote

Gipuzkoako Auzitegiak jada agindu du haren espetxeratzea. 14 urteko kartzela-zigorra ezarri dio 16 urtetik beherako adingabeei egindako bi sexu-eraso delituengatik (zazpi urte biktima bakoitzeko), 10 urtekoa 16 urtetik beherakoari egindako sexu-eraso jarraituagatik eta bi urtekoa haurren sexu-ziberjazarpenagatik. Gainera, beste neurri batzuen artean, espetxetik ateratzen denean 17 urte egin beharko ditu zaintzapeko askatasunean, eta, orotara 40 000 euroko kalte-ordaina eman beharko die hiru biktimei. .

Gehiago kargatu
Publizitatea
X