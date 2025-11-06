La incidencia de la gripe se "está atenuando" en Bizkaia gracias a la vacunación
El consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, ha asegurado que la curva de la incidencia de la gripe en Bizkaia, que había crecido de "forma muy importante", se está "atenuando". El consejero lo ha atribuido "al esfuerzo de vacunación" que ha realizado Osakidetza y al "compromiso que ha tenido la sociedad al responder" a la llamada para vacunarse.
El consejero Martínez se ha reunido hoy en Donostia, con el nuevo alcalde Jon Insausti. En la reunión, el consejero ha precisado que la OSI de Galdakao registra un número de ingresos "un poquito" mayor a lo habitual, pero que en el resto de organizaciones sanitarias integradas de ese territorio están "controlados".
Esa remisión de casos es lo que ha llevado al cierre este viernes día 7 del Centro de Refuerzo de Vacunación de La Casilla, en Bilbao.
Ha recordado que la gripe se "anticipó", especialmente en Bizkaia, cuatro semanas, con un impacto en los ingresos hospitalarios que no se ha dado en Álava y Gipuzkoa.
