Gripe kasuen kopurua "murrizten" ari da Bizkaian, txertaketari esker

Azken datuen arabera, 417.744 pertsonak jarri dute arnas-gaixotasun horren aurkako txertoa EAEn, iaz baino % 11 gehiago.

Agentziak | EITB

Alberto Martinez Eusko Jaurlaritzako Osasun sailburuak ziurtatu duenez, Bizkaian gripe-intzidentziaren kurba hasieran "nabarmen" puztu zen, baina orain "murrizten" ari da. Hori Osakidetzak egindako "txertaketa-ahaleginari" eta gizarteak txertoa hartzeko deiari "erantzun egin diolako" izan da.

Martinez sailburua Donostiako Jon Insausti alkate berriarekin bildu da gaur, Donostian. Sailburuak zehaztu duenez, Galdakaoko ESIak ohikoak baino kasu "gehiago" ditu, baina Bizkaiako gainerako erakunde sanitario integratuetan gripea "kontrolatuta" dagoela ziurtatu du.

Kasu kopuruaren beherakada horren ondorioz, Bilboko Casillako Txertaketa Zentroa itxi dute ostiral honetan, hilak 7.

Amaitzeko, gogorarazi du gripearen intzidentzia-kurbaren konkorra ohi baino "goizago" etorri zela Bizkaian. Araban eta Gipuzkoan kasuak dauden arren, ospitaleratze kopuruetan ez du eragina izan.

