Los jóvenes beben y fuman menos que nunca, pero los vascos lideran el consumo de cannabis
Los jóvenes vascos de entre 14 y 18 años beben y fuman menos que las generaciones anteriores. Así lo refleja la última Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias (ESTUDES 2025), publicada por el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones.
En los últimos doce meses, el consumo de alcohol ha descendido casi tres puntos, mientras que el tabaco y el cannabis han caído más de seis. En conjunto, se trata de los valores más bajos registrados en un cuarto de siglo. Los expertos apuntan a una mayor percepción del riesgo y a la incorporación del ejercicio físico en las rutinas juveniles como claves de este cambio.
Aun así, el informe deja sombras. Euskadi se sitúa como la comunidad con mayor prevalencia de consumo de cannabis entre estudiantes (un 23,9 % de los jóvenes reconoce haberlo consumido en el último año) y también lidera el ranking estatal de borracheras: un 23,1 % de los menores admite haberse embriagado en el último mes.
El tabaco, por su parte, sigue a la baja: solo un 18,2 % de los jóvenes vascos ha fumado en los últimos 30 días, frente a una media nacional del 15,4 %. En cambio, el uso de cigarrillos electrónicos se mantiene estable, con un 35,6 % que los ha usado en el último año, un porcentaje muy próximo a la media estatal.
Pese a estas cifras, la tendencia general es de mejora. Los adolescentes de hoy muestran una mayor conciencia sobre los efectos del consumo de drogas y se consolidan como la generación más sana del siglo XXI.
