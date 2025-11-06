IKERKETA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Gazteek inoiz baino gutxiago edaten eta erretzen dute, baina Euskal Herrikoak cannabisaren kontsumoaren buruan daude

ESTUDES txostenak egiaztatu duenez, alkoholaren, tabakoaren eta cannabisaren kontsumoak behera egin du Euskadiko nerabeen artean, azken 25 urteetako mailarik baxuenetara. Hala ere, Euskadi kalamuaren kontsumoaren buruan dago 14-18 urte bitarteko adingabeen artean, eta Estatuko mozkorraldien tasarik handiena ere badu.

alemania berlin cannabis efe
Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

14 eta 18 urte bitarteko euskal gazteek aurreko belaunaldiek baino gutxiago edaten eta erretzen dutela erakutsi du Drogak Bigarren Hezkuntzan Erabiltzeari buruzko azken inkestak (ESTUDES 2025), Drogen eta Adikzioen Espainiako Behatokiak argitaratuak.

Azken hamabi hilabeteetan, alkoholaren kontsumoa ia hiru puntu jaitsi da, eta tabakoarena eta kanabisarena, berriz, sei puntu baino gehiago. Oro har, azken 25 urteetan erregistratutako baliorik baxuenak dira. Adituek diotenez, arriskuaren pertzepzio handiagoa dago, eta gazteen errutinetan ariketa fisikoa sartzea da aldaketa horren gakoa.

Hala ere, txostenak itzalak utzi ditu. Euskadi da ikasleen artean kanabisaren kontsumoaren prebalentzia handiena duen erkidegoa (gazteen % 23,9k aitortu du azken urtean kontsumitu duela), eta estatuko mozkorraldien rankingean ere goian dago: adingabeen % 23,1ek onartu du azken hilabetean mozkortu egin dela.

Tabakoak, bestalde, beherantz jarraitzen du: EAEko gazteen % 18,2k baino ez du erre azken 30 egunetan, eta estatuko batez bestekoa % 15,4koa da. Aldiz, zigarreta elektronikoen erabilera egonkor mantendu da: % 35,6k erabili baititu azken urtean, estatuko batez bestekotik oso hurbil.

Zifra horiek gorabehera, joera orokorra hobetzekoa da. Gaur egungo nerabeek kontzientzia handiagoa dute drogen kontsumoaren ondorioei buruz, eta XXI. mendeko belaunaldi osasuntsuena gisa sendotzen ari dira.

Drogak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Adimen Artifiziala, bullyinga egiteko tresna berria: “Hezkuntza digitalean hezi behar ditugu haurrak”

Azken urtean, ziberjazarpena gauzatzeko adimen artifizialaren erabilerak nabarmen egin du gora, hainbat ikerketaren arabera. Gelakideren baten argazki, bideo edo audio bat manipulatuz bideo faltsuak sortzeko erabiltzen da AA, eta sare sozialen bidez zabaltzen dira. Mikel Cerezo gizarte hezitzaile eta adikzioetan adituak adierazi du orain "duela urte batzuk baino askoz bizkorrago" hedatzen direla edukiak, eta ondorioak suntsitzaileak izan daitezkeela.  

SAN SEBASTIÁN, 15/09/2025.- Primera jornada del juicio presidido por el juez, Augusto Maeso (d), celebrado este lunes en la Audiencia Provincial de Gipuzkoa contra el masajista donostiarra acusado de agredir sexualmente a tres adolescentes .EFE/Juan Herrero
18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Hiru adingaberi sexu-erasoak egin zizkien masajistari 26 urteko kartzela-zigorra ezarri diote

Gipuzkoako Auzitegiak jada agindu du gizona espetxeratzea. 14 urteko kartzela-zigorra ezarri dio 16 urtetik beherako adingabeei egindako bi sexu-eraso delituengatik (zazpi urte, biktima bakoitzeko), 10 urtekoa, 16 urtetik beherakoari egindako sexu-eraso jarraituagatik, eta, bi urtekoa, haurren sexu-ziberjazarpenagatik. Gainera, beste neurri batzuen artean, espetxetik ateratzen denean 17 urte egin beharko ditu zaintzapeko askatasunean, eta, orotara 40.000 euroko kalte-ordaina eman beharko die hiru biktimei.

Gehiago kargatu
Publizitatea
X