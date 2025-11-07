Este viernes, el astillero Albaola de Pasaia vivirá un momento histórico con la botadura del casco de la réplica del legendario ballenero vasco nao San Juan del siglo XVI, cuya reconstrucción comenzó hace más de una década.

El proyecto, uno de los más emblemáticos de la Capitalidad Cultural Europea de Donostia 2016, ha recuperado con rigor y paciencia las técnicas de carpintería de ribera utilizadas hace cinco siglos. Cada pieza del barco ha sido elaborada a mano, siguiendo los métodos originales que dieron fama a los constructores navales vascos.

El casco, ya completamente finalizado, marca un punto de inflexión en este proceso de reconstrucción científica basado en los estudios del pecio original hallado en Red Bay (Canadá) en 1978. A partir de ahora, comenzará una nueva fase en la que la embarcación será equipada con mástiles, velas, anclas y aparejos, todos ellos fabricados con materiales de época.