San Juan baleontzia uretaratuko dute ostiral honetan Pasaian, kroskoa eraikitzeko lanak amaituta

Duela hamarkada bat baino gehiago hasitako proiektua, XVI. mendean Kanadan hondoratutako euskal baleontziaren erreplika fidela da. Jarraitu zuzenean, 15.30etik aurrera, uretaratzea orain.eus-en.

San Juan
Lanean urteak eman ondoren, ontzia prest dago ura ukitzeko.
Agentziak | EITB

Ostiral honetan, Pasaiako Albaola ontziolak une historikoa biziko du, duela hamarkada bat baino gehiago berreraikitzen hasi ziren XVI. mendeko San Juan baleontzi ospetsuaren erreplikaren kroskoa uretaratuko baitute.

Donostia 2016 Europako Kultur Hiriburutzaren proiektu enblematikoenetako batek zorroztasunez eta pazientziaz berreskuratu ditu duela bost mende erabilitako erriberako arotzeria teknikak. Ontziko pieza bakoitza eskuz egin dute, euskal ontzigileei ospea eman zieten jatorrizko metodoei jarraituz.

Kroskoak, erabat amaituta, inflexio-puntu bat markatzen du 1978an Red Bayn (Kanada) aurkitutako jatorrizko pezioaren azterketetan oinarritutako berreraikuntza zientifikoaren prozesuan. Hemendik aurrera, fase berri bati ekingo zaio, eta bertan, ontziak mastak, kandelak, aingurak eta aparailuak izango ditu, guztiak ere garaiko materialekin eginak.

Xabier Agote

“Kontua ez da soilik itsasontzi bat berreraikitzea, itsas kultura bat berpiztea baizik”

“Kontua ez da soilik itsasontzi bat berreraikitzea, baizik eta itsas kultura bat berpiztea, ia galdua genuen ezagutza berreskuratzea”, azaldu du Xabier Agotek, proiektuaren bultzatzaile eta Albaolako arduradunak. Bere lanari esker, erriberako zurginen belaunaldi berri bat sortu da, tradizioak, hitzez hitz, Pasaiako uretan flotatzen jarrai dezan bermatuz.

Zuzenean jarraitu, San Juan ontziaren uretaratzea.

Zein da San Juan baleontziaren etorkizuna?

Fase berria: kroskoa uretaratu ondoren, itsasontziaren ekipamendua hasiko da.

Artisau-lana: mastak, kandelak, aingurak eta aparailuak XVI. mendeko teknikekin muntatuko dira.

Datu teknikoak: 4 km-ko sokak eta 600 m²-ko bi kandela sorta beharko dira.

Museo-ontzia: San Juan ontziaren azken fasean bisitatzeko moduko gunea izango da.

Eskola bizia: proiektuak erriberako aroztegiaren ofizioa bizirik mantentzen du, artisau berriak trebatuz.

2027ko horizontea: aurreikusita dago naoak Atlantikoa zeharkatzea Kanadarako bidean, XVI. mendeko euskal balea-ontzien bidaiei erantzunez.

Eskifaia historikoa: 40 bat lagunek garaiko arropa eta baldintzekin nabigatuko dute, erosotasun modernorik gabe.

EUSKAL ONDAREA

San Juan itsasontzia: Atlantikoko uretan berpiztu zen euskal altxorra

Tais San José | EITB

XVI. mendean Pasaian eraikitzen ziren ontzi ugarietako bat da San Juan itsasontzia. 1565eko udaberrian, Kanadako kostaldearen aurrean hondoratu zen, eta itsaspean egon zen 400 urtez baino gehiagoz. 1978an ontzia aurkitu zuten, eta, harrezkero, euskal merkataritzari eta itsas ondareari buruzko historiaren adierazgarria da.

En el siglo XVI Pasaia (Gipuzkoa) era un centro clave de la industria naval vasca, donde se fabricaban buques mercantes, pesqueros y de guerra. El San Juan fue uno de los muchos barcos balleneros construidos en aquellos astilleros
San Juan itsasontzia: Atlantikoko uretan berpiztu zen euskal altxorra
Pasaia Gipuzkoa Arrantza Historia Kanada Gizartea

Hegazti-gripeari aurre hartzeko neurri prebentiboak agindu ditu Espainiako Gobernuak

Arrisku- eta zaintza-eremu zehatzetan etxeko eta haztegietako hegaztiei eragingo dieten neurriak indarrean sartuko dira azaroaren 10etik aurrera. Horrelako eremuak daude Arabako eta Nafarroako zenbait udalerritan. Nolanahi ere, Europatik datorren birusaren aurrean arretaz eta arduraz jardutea eskatu dute agintariek, kutsatzeek eta birusaren hedapenak ekar ditzaketen kalteak saihesteko.

