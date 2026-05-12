Batbatean jaialdiak ordubeteko etenaldia egingo du teknikarien grebarekin 'bat' eginez

Musika jaialdiaren lehen edizioa ikuskizunetako langileen lan baldintzak salatuz hasiko da, ostiraleko programazioa 21:00etatik 22:00etara bertan behera geratuz.

Batbatean jaialdiak ordubeteko etenaldia egingo du maiatzaren 15ean, ostiralean, 21:00etatik 22:00etara, ikuskizunetako langile teknikariek deitutako grebarekin elkartasuna adierazteko.

Antolakuntzak azaldu duenez, azken egunotan hainbat bilera egin dituzte greba deialdia sustatu duten eragileekin, eta bertatik bertara ezagutu dituzte zuzeneko musikaren eta ikuskizunen sektorean dauden lan prekaritate egoerak eta langileen aldarrikapenak.

Jaialdiaren arduradunek gogorarazi dute Batbatean Euskal Herriko musikaren industriako parte diren pertsonek osatutako ekimena dela, eta sektoreko prekaritatea “gertutik ezagutzen” dutela, eta “kasu askotan pairatu” ere egiten dutela adierazi dute.

Horren harira, kulturaren eta ikuskizunen atzean dauden langileen egoera ikusgarri egiteko eta greba deialdiarekin bat egiteko beharra sentitu dutela nabarmendu dute. Hori dela eta, ostiraleko kontzertu egitaraua eten egingo dute ordubetez, jaialdiaren ordutegi nagusian.

Batbatean Gasteizko musika jaialdi berria da. Asteburu honetan, maiatzaren 15ean eta 16an, egingo dute lehendabiziko aldiz, Mendizabalako aparkalekuan. Hainbat talde eta artista bilduko ditu, besteak beste, La Elite, Skabidean, Kaos Etiliko, Brigade Loco, Gozategi, Roy Ellis edo Juantxo Skalari & La Rude Band, beste askoren artean.

