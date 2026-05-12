Batbatean jaialdiak ordubeteko etenaldia egingo du teknikarien grebarekin 'bat' eginez
Musika jaialdiaren lehen edizioa ikuskizunetako langileen lan baldintzak salatuz hasiko da, ostiraleko programazioa 21:00etatik 22:00etara bertan behera geratuz.
Batbatean jaialdiak ordubeteko etenaldia egingo du maiatzaren 15ean, ostiralean, 21:00etatik 22:00etara, ikuskizunetako langile teknikariek deitutako grebarekin elkartasuna adierazteko.
Antolakuntzak azaldu duenez, azken egunotan hainbat bilera egin dituzte greba deialdia sustatu duten eragileekin, eta bertatik bertara ezagutu dituzte zuzeneko musikaren eta ikuskizunen sektorean dauden lan prekaritate egoerak eta langileen aldarrikapenak.
Jaialdiaren arduradunek gogorarazi dute Batbatean Euskal Herriko musikaren industriako parte diren pertsonek osatutako ekimena dela, eta sektoreko prekaritatea “gertutik ezagutzen” dutela, eta “kasu askotan pairatu” ere egiten dutela adierazi dute.
Horren harira, kulturaren eta ikuskizunen atzean dauden langileen egoera ikusgarri egiteko eta greba deialdiarekin bat egiteko beharra sentitu dutela nabarmendu dute. Hori dela eta, ostiraleko kontzertu egitaraua eten egingo dute ordubetez, jaialdiaren ordutegi nagusian.
Batbatean Gasteizko musika jaialdi berria da. Asteburu honetan, maiatzaren 15ean eta 16an, egingo dute lehendabiziko aldiz, Mendizabalako aparkalekuan. Hainbat talde eta artista bilduko ditu, besteak beste, La Elite, Skabidean, Kaos Etiliko, Brigade Loco, Gozategi, Roy Ellis edo Juantxo Skalari & La Rude Band, beste askoren artean.
Zure interesekoa izan daiteke
Jokabide homofoboa egotzita epaitu dituzten lau gazteek ukatu egin dute gertakarietan parte hartu izana
Biktimari elkartasuna adierazteko, Egham Nafarroak elkarretaratzea egin du auzitegiaren atarian eta homofobiari aurre egiteko neurriak eskatu ditu.
100.000 € gorde dira indarkeria matxistaren biktimen seme-alaben laguntzetarako Euskadin
2025ean emakumeen aurkako indarkeria matxistaren ondorioz hildako emakumeen 8 seme-alaba lagundu dira. Laguntza ama hiltzen den unean adingabeak diren seme-alabei zuzenduta dago, eta 21 urte bete arte eska daiteke.
Insaustik airean utzi du 2030eko Munduko Futbol Txapelketarako Donostiaren hautagaitza: “Zer ekarriko duen aztertu egin behar da”
Alkateak “zuhur eta zorrotz” aztertu nahi du ekitaldiak ekonomian, logistikan eta gizartean izango duen eragina; PSE-EEk, berriz, Donostiaren hautagaitza irmoago babestea eskatu du.
Maialen Mazonen hilketagatik akusatutako gizonak uko egin dio epaiketan deklaratzeari
Ondorioen idatzian, akusazioek 45 urteko kartzela eskariari eutsi diote Mazonen ustezko hiltzailearentzat, eta defentsak ere hasierako eskaria mantendu eta absoluzioa galdegin du.
Honako hauek dira Euskadiko bizitegi-larrialdiari erantzuteko gaurtik indarrean diren premiazko neurriak
Etxebizitzaren arloko politika publikoak merkatuaren errealitate berrira egokitzea bilatzen du Eusko Jaurlaritzak onartutako dekretuak, estaldurak eta laguntzak handituz, tresnak malgutuz eta gaur egun etxebizitza duina eta egokia lortzeko zailtasun handiagoak dituztenei "modu azkarragoan eta eraginkorragoan" erantzuteko. Gainera, etxebizitza babesturako eta alokairu publikorako higiezinen-parkea handitzeko neurriak aurreikusten ditu.
Isabel Aaiun, Boney M, Ojete Calor eta Shinova taldeek kontzertuak eskainiko dituzte 2026ko sanferminetan
Nafarroako hiriburuko Udalak aurtengo sanferminetan kontzertuak eskainiko dituzten artistetako batzuk ezagutzera eman ditu.
Kartzelara bidali dute, behin-behinean, Arrasaten ikasle-egoitza batean sexu-erasoa egin duelakoan atxilotutako gizona
Ustezko bortxaketa joan den otsailean gertatu zen Arrasateko ikasle-egoitza batean, eta 22 urteko emakumeak ostiralean jarri zuen salaketa. Mondragon Unibertsitateak oharra zabaldu du gaur goizean, ikasle eta langileen artean bortxaketaren berri emateko, eta elkarretaratzeak egin ditu unibertsitateko campus guztietan.
Insaustiren ustez, etxebizitza tasatua da Donostiako "klase ertainarentzako irtenbidea"
Donostiako alkatearen iritziz, etxebizitzaren prezioa tasatzea da klase ertainak Donostian etxebizitza bat eskuratu ahal izateko irtenbidea; izan ere, "etxebizitza babestua eskuratzeko baremoen gainetik dago, baina merkatu libreko prezioen azpitik".
Bi-30 errepidea normal antzean, auto-istripu batek Leioako errepidean eta Txorierriko igarobidean hainbat kilometrotako auto-ilarak eragin ostean
Hainbat ibilgailuk talka egin dute Bi-30 errepidean, eta horren ondorioz 3 pertsona artatu behar izan dituzte.