Anulan una OPE de la Diputación de Bizkaia por pedir euskera en la mayoría de las plazas
Un juez ha anulado la convocatoria al estimar desproporcionado el requisito del perfil lingüístico de euskera exigido en 18 de las 20 plazas de Técnico Superior de Integración Social, dado que los usuarios del servicio se comunican mayoritariamente el castellano
Un juez ha anulado una convocatoria de empleo público del Instituto Foral de Asistencia Social (IFAS) de la Diputación de Bizkaia, al considerar que no hay proporcionalidad en los requisitos lingüísticos en las plazas convocadas, dado que los usuarios del servicio se comunican habitualmente en castellano.
El Juzgado de lo Social número 9 de Bilbao ha estimado desproporcionado el requisito del perfil lingüístico de euskera exigido en 18 de las 20 plazas de Técnico Superior de Integración Social, dado que los usuarios del servicio se comunican mayoritariamente el castellano.
El juez constata que la convocatoria impugnada preveía la obligatoriedad de un perfil lingüístico PL3 en el 90 % de las plazas convocadas y de esa manera supone "un coeficiente cercano a duplicar el índice de preceptividad" del 46,47 %, marcado en plan de normalización del uso del euskera de la Diputación Foral.
"La convocatoria impugnada exige a un 90 % de los nuevos técnicos de integración acreditar un PL, circunstancia que ya concurre en un 81,95 % de los trabajadores de esa misma categoría profesional y en el 73,61 % del conjunto de la plantilla", ha constatado la sentencia.
Además, ha añadido, el manejo del castellano por parte de esos técnicos en la relación con los usuarios y familias "se sitúa en torno al 80 %", según los datos del propio plan foral.
Por todo ello, el juzgado la reflejado que "la contundencia de los datos descritos empuja a concluir que la exigencia linguística contenida en la convocatoria no supera el juicio de proporcionalidad" para esas plazas.
Ha considerado también que la convocatoria vulneraría la igualdad de oportunidades recogida en la Constitución ya que "quedarían reducidas al mínimo las opciones de los demandantes a la obtención de una plaza", para quienes no se logren acreditar el perfil lingüístico.
Los tribunales vascos han anulado varios procesos de empleo público tras haber considerado que los perfiles lingüísticos que se pedían eran excesivos y que discriminaban a quienes no supieran euskera.
