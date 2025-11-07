Bizkaiko Foru Aldundiaren LEP bat baliogabetu dute plaza gehienetan euskara eskatzeagatik
Epaile batek bertan behera utzi du deialdia, neurriz kanpokotzat jo baitu Gizarteratzeko Goi Mailako Teknikari lanpostuetako 20tik 18tan eskatzen den euskararen hizkuntza-eskakizuna, zerbitzu horren erabiltzaile gehienak gaztelaniaz aritzen direlako.
Epaile batek baliogabetu egin du Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundearen (GUFE) enplegu publikorako deialdi bat, uste baitu ez dagoela proportzionaltasunik deitutako lanpostuetako hizkuntza-eskakizunetan, zerbitzu horren erabiltzaileak gaztelaniaz komunikatu ohi direlako.
Bilboko Lan Arloko 9 zenbakiko Epaitegiak neurriz kanpokotzat jo du Gizarteratzeko Goi Mailako Teknikariaren 20 plazetatik 18tan eskatzen den euskararen hizkuntza-eskakizuna, zerbitzu horren erabiltzaileek gehienbat gaztelaniaz hitz egiten dutelako.
Epaileak egiaztatu duenez, inpugnatutako deialdian aurreikusten zen deitutako plazen % 90ek 3. hizkuntza-eskakizuna izatea derrigorrezkoa zela eta "ia bikoiztu" egiten zuela Foru Aldundiaren euskararen erabilera normalizatzeko planean adierazitako % 46,47ko "derrigortasun-indizea".
"Inpugnatutako deialdiak integrazio-teknikari berrien % 90i eskatzen die hizkuntza-eskakizun bat egiaztatzea, lanbide-kategoria bereko langileen % 81,95ek eta plantilla osoaren % 73,61ek badutenean jada hizkuntza-eskakizun hori", epaiaren esanetan.
Gaineratu duenez, teknikari horiek erabiltzaileekin eta familiekin duten harremanen "% 80 inguru" gaztelaniaz egiten da, foru planaren datuen arabera.
Hori guztia dela eta, epaitegiak adierazi duenez, "deskribatutako datuen irmotasunaren ondorioz, deialdian jasotako hizkuntza-eskakizunak ez du betetzen lanpostu horietarako proportzionaltasun-irizpidea".
Era berean, uste du deialdiak Konstituzioan jasotako aukera-berdintasuna urratuko lukeela, hizkuntza-eskakizuna egiaztatzea lortzen ez duten eskatzaileek "plaza bat lortzeko aukerak gutxienekora murriztuko liratekeelako".
Auzitegiek enplegu publikoko hainbat prozesu baliogabetu dituzte, eskatutako hizkuntza-eskakizunak gehiegizkoak zirela eta euskaraz ez zekitenak diskriminatzen zituztela iritzita.
Auto-ilara luzeak BI-30 errepidean, Sondikan, eta A-8 autobidean, Arrigorriagan
Arazo handiak izan dira zirkulazioan ostiral arratsaldean EAEko errepide-sareko bi puntu horietan, bi zirkulazio-istripuren ondorioz.
Donostiak eta Gasteizek atxilotuen delitu-historia ikusteko aukera izango dute
Berrerortzeari aurre egiteko eta segurtasuna indartzeko neurria da, eta udaltzainek Justizia Ministerioaren artxiboetan izango dute atxilotuen aurrekarien berri zuzenean.
Hasi da Elikagaien Bankuen udazkeneko Bilketa Handia
Elikagaien Bankuen helburua da ia hutsik dauden biltegiak elikagaiz eta beste produktu batzuez betetzea, behar duten familiei laguntzeko. Gehien behar diren produktuak olioa, haurrentzako elikagaiak, arrain-kontserbak, tomate frijitua eta gosaltzeko produktuak dira. Elikagaien Bankuek garbiketarako eta higiene pertsonalerako produktuak ere behar dituzte.
"Zailena hau dena egia bihurtzeko testuingurua sortzea izan da"
Albaola Itsas Kultur Faktoriako arduradun Xabier Agotek esan duenez, Albaola "dimentsio horietako proiektu bati ekiteko beharrezko testuingurua da". "Ezagutza berreskuratzea, azpiegitura sortzea eta zerotik hastea izan da zailena", azaldu du.
Horrela eragingo dio Behobia-Donostia lasterketak trafikoari
Igandeko lasterketa herrikoiak eragina izango du trafikoan, autobusen ibilbide eta geltokietan, TAO zerbitzuan eta lurrazpiko aparkalekuetan. Donostiako Udalak garraio publikoa erabiltzeko gomendatu du.
Albiste izango dira: 'San Juan' baleontziaren uretaratzea, Euskadiko angula arrantzaleen egoera eta kontrol saioa Eusko Legebiltzarrean
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Osakidetzak Casillako txertaketa-zentroa itxiko du gaur, Bizkaian gripeak gora egiteari utzi baitio
Kutsatzeen kurba egonkortu da txertaketa-ahaleginari eta immunizazio-maila altuari esker. 447.000 pertsonak baino gehiagok hartu dute txertoa azken asteetan EAEn, eta horri esker itxi ahal izango da Bilboko txertodromoa, aurreikusita zegoen bezala.
Bilketa Nagusian ezinbestekoak diren 5 elikagaiak, eta eman zenitzakeenik ez zenekien beste batzuk
Elikagaien Bilketa Nagusia azaroaren 7an eta 8an izango da “Kilo bat enpatia” lelopean. Ekimen horretan, donazio guztiek garrantzi handia dute, eta elikagai jakin batzuk urriak dira.
San Juan baleontzia uretaratuko dute ostiral honetan Pasaian, kroskoa eraikitzeko lanak amaituta
Duela hamarkada bat baino gehiago hasitako proiektua, XVI. mendean Kanadan hondoratutako euskal baleontziaren erreplika fidela da. Jarraitu zuzenean, 15.30etik aurrera, uretaratzea orain.eus-en.