Bizkaiko Foru Aldundiaren LEP bat baliogabetu dute plaza gehienetan euskara eskatzeagatik

Epaile batek bertan behera utzi du deialdia, neurriz kanpokotzat jo baitu Gizarteratzeko Goi Mailako Teknikari lanpostuetako 20tik 18tan eskatzen den euskararen hizkuntza-eskakizuna, zerbitzu horren erabiltzaile gehienak gaztelaniaz aritzen direlako. 

Epaile batek baliogabetu egin du Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundearen (GUFE) enplegu publikorako deialdi bat, uste baitu ez dagoela proportzionaltasunik deitutako lanpostuetako hizkuntza-eskakizunetan, zerbitzu horren erabiltzaileak gaztelaniaz komunikatu ohi direlako.

Bilboko Lan Arloko 9 zenbakiko Epaitegiak neurriz kanpokotzat jo du Gizarteratzeko Goi Mailako Teknikariaren 20 plazetatik 18tan eskatzen den euskararen hizkuntza-eskakizuna, zerbitzu horren erabiltzaileek gehienbat gaztelaniaz hitz egiten dutelako.

Epaileak egiaztatu duenez, inpugnatutako deialdian aurreikusten zen deitutako plazen % 90ek 3. hizkuntza-eskakizuna izatea derrigorrezkoa zela eta "ia bikoiztu" egiten zuela Foru Aldundiaren euskararen erabilera normalizatzeko planean adierazitako % 46,47ko "derrigortasun-indizea". 

"Inpugnatutako deialdiak integrazio-teknikari berrien % 90i eskatzen die hizkuntza-eskakizun bat egiaztatzea, lanbide-kategoria bereko langileen % 81,95ek eta plantilla osoaren % 73,61ek badutenean jada hizkuntza-eskakizun hori", epaiaren esanetan.

Gaineratu duenez, teknikari horiek erabiltzaileekin eta familiekin duten harremanen "% 80 inguru" gaztelaniaz egiten da, foru planaren datuen arabera.

Hori guztia dela eta, epaitegiak adierazi duenez, "deskribatutako datuen irmotasunaren ondorioz, deialdian jasotako hizkuntza-eskakizunak ez du betetzen lanpostu horietarako proportzionaltasun-irizpidea". 

Era berean, uste du deialdiak Konstituzioan jasotako aukera-berdintasuna urratuko lukeela, hizkuntza-eskakizuna egiaztatzea lortzen ez duten eskatzaileek "plaza bat lortzeko aukerak gutxienekora murriztuko liratekeelako". 

Auzitegiek enplegu publikoko hainbat prozesu baliogabetu dituzte, eskatutako hizkuntza-eskakizunak gehiegizkoak zirela eta euskaraz ez zekitenak diskriminatzen zituztela iritzita.

