Así afectará la Behobia-San Sebastián al tráfico

Este próximo domingo se celebra la popular carrera Behobia-San Sebastián, que, originará diversas afecciones en el tráfico, en el transporte público y en el aparcamiento de la ciudad.

Las afecciones más importantes se producirán en el Boulevard donostiarra, que permanecerá cortado desde las 05:00 horas hasta 17:00 horas del domingo. La calle Peñaflorida también se cortará en el mismo horario. Asimismo, los accesos desde la Avenida de la Libertad hacia el Boulevard también se cerrarán para los vehículos particulares (a excepción de las personas residentes) hasta que finalice la carrera.

La avenida Zurriola se mantendrá cortada desde la plaza Lapurdi entre las 08:30 y las 09:00 horas, y desde el corte de la carrera, 09:30 horas hasta la terminación de las labores de desmontaje, alrededor de las 15:15 horas.

Entre las 09:30 y las 15:00 horas, agentes de movilidad cerrarán al tráfico, en dirección al centro de la ciudad, las avenidas Alcalde Elósegui, Ategorrieta, Navarra, Zurriola y Boulevard. En el sentido de salida de la ciudad la circulación no se verá afectada y el resto de los viales estarán abiertos al tráfico.

Por otra parte, los y las residentes en el paseo de Ulía, entre las 09:30 y las 13:00 horas, deberán transitar por el camino de Mendiola para acceder a Herri Ametsa Ikastola y de ahí a Bidebieta.

Para salir o entrar a la ciudad por el Este se recomienda utilicen la Gi-20 (Variante) por los enlaces de Intxaurrondo, Marrutxipi (nueva conexión en Mons) y Alza, salvo la entrada a Gros que se aconseja la realicen por el acceso de Riberas de Loiola o Carlos I.

Además, a partir del momento en que se aproximen las personas corredoras se irá impidiendo de manera absoluta el acceso o el cruce del circuito para todo tipo de vehículos. El centro de la ciudad estará cortado alternativamente desde la calle San Martín y desde la avenida de la Libertad.

Desde el Ayuntamiento se recomienda que la ciudadanía utilice el transporte público, aunque la carrera también afectará a los recorridos de autobuses de Dbus y Lurraldebus, así como a las paradas. Euskotren y Renfe han organizados dispositivos especiales.

Alteraciones en aparcamientos y la OTA

Las personas que disponen del permiso de aparcamiento del Sector OTA 1-1, podrán estacionar en cualquiera de los demás sectores de estacionamiento regulado de la ciudad, en las mismas condiciones que los y las titulares de la Viñeta OTA del Sector de destino. Este permiso será válido desde el viernes, 8 de noviembre, hasta el lunes, 11 de noviembre, ambos incluidos. No obstante, estos residentes no podrán estacionar de forma gratuita en las zonas de pago obligatorio (zonas 15) dentro del horario de regulación establecido.

En cuanto a los aparcamientos subterráneos, en el del Boulevard las personas usuarias podrán salir del interior del mismo durante, pero la entrada estará cortada de 09:45 a 14:30 horas. En lo que respecta al Kursaal, la salida de vehículos será hacia avenida Navarra hasta las 10:30 horas, aunque las personas corredoras tendrán prioridad. Las personas usuarias no podrán salir del interior del mismo entre las 10:30 y las 14:30 horas, aproximadamente. En Okendo, se cortará el tráfico de acceso a República Argentina a las 09:45 horas y la salida por calle Okendo a partir de las 10:30 horas. En el parking de la Concha se cortará el acceso de calle Andia a las 05:30 horas. El de Avenida de la Libertad está abierto todo el día y la salida también.