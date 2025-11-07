Lasterketa

Horrela eragingo dio Behobia-Donostia lasterketak trafikoari

Igandeko lasterketa herrikoiak eragina izango du trafikoan, autobusen ibilbide eta geltokietan, TAO zerbitzuan eta lurrazpiko aparkalekuetan. Garraio publikoa erabiltzea gomendatu du Donostiako Udalak.

BEHOBIA_DONOSTIA_PARTICIPANTES
Behobia-Donostia lasterketaren artxiboko irudia. Argazkia: EFE

Azken eguneratzea

Behobia-Donostia lasterketa herrikoia ospatuko da igande honetan. Lasterketak eragina izango du trafikoan, autobusen ibilbide eta geltokietan, TAO zerbitzuan eta lurrazpiko aparkalekuetan.

Donostiako Udalak ohar batean jakinarazi duenez, Boulevard Zumardia itxita egongo da 05:00etatik 17:00ak arte. Tarte horretan ibilgailuak ezin izango dira Peñaflorida kaleara sartu. Lasterketa amaitu arte, ibilgailu partikularrak (egoiliarrak izan ezik) ezin izango dira Boulevardera sartu Askatasunaren Hiribidetik.

Zurriola hiribidea ere, Lapurdi plazatik, itxita egongo da 08:30etik 09:00etara, azken kilometroko arkua muntatu ahal izateko. Egoera bertsuan egongo da, 09:30etik desmuntatze lanak amaitu arte (15:15ean, gutxi gorabehera).

09:30etik 15:00etara lasterketaren ibilbidea errazteko asmoz, mugikortasun agenteek itxi egingo dituzte erdialderako norabidea duten honako kaleak: Jose Elosegi, Ategorrieta, Nafarroa, Zurriola eta Boulevard. Hiriko irteeretan ez da gorabeherarik izango, eta gainerako bideak irekita egongo dira. 

Ulia pasealekuko bizilagunak, 09:30etik 13:00etara, Mendiola bidetik Herri Ametsa ikastolara joan beharko dira, eta bertatik, Bidebietara.

Halaber, hiriaren ekialdetik irten edo hirira sartzeko Gi-20 saihesbidea erabiltzea gomendatu dute, Intxaurrondo, Marrutxipi (lotura berria Monsen) eta Altza lotuneetatik. Grosera iristeko, ordea, Loiolako Erriberako sarbidea edo Carlos I etorbidea erabiltzea aholkatzen da.

Lasterketa hurbildu ahala, erabat eragotziko zaie ibilgailu mota guztiei zirkuituan sartzea edo hura zeharkatzea. Hiriaren erdialderako sarbideak, une batzuetan, San Martin kaletik egongo dira itxita, eta, beste batzuetan, Askatasunaren Hiribidetik.

Garraio publikoa erabiltzeko gomendioa egin du Udalak. Dbus eta Lurraldebuseko autobusei eta geltokiei ere eragingo die lasterketak, eta Euskotrenek eta Renfek zerbitzu bereziak antolatu dituzte.

Aldaketak aparkalekuetan eta TAOa

Hiriko aparkalekuetan ere eragina izango du lasterketak. Hori horrela, TAO 1-1 sektoreko aparkaleku-bereizgarria duten egoiliarrek baimena izango dute hiriko gainerako sektoreetan aparkatzeko, baldintza berdinetan. Baimen hori ostiraletik astelehenera egongo da indarrean, biak barne. Dena dela, egoiliar horiek ezin izango dute ibilgailua dohainik aparkatu ordainketa nahitaezkoa den guneetan (15 eremuko guneetan), araututako ordutegiaren barnean.

Bestalde, lurrazpiko aparkalekuen egoera honakoa izango da: Boulevardeko parkingeko erabiltzaileak Boulevard-Hernani bidetik prestatutako erreitik irten ahal izango dira egun osoan. Sartzea, baina, debekatuta egongo da 09:45etik 14:30era. Kursaalari dagokionez, ibilgailuak Nafarroa hiribiderantz irten beharko dira 10:30ak arte, baina korrikalariek lehentasuna izango dute. Erabiltzaileak ezingo dira irten 10:30etik 14:30era, gutxi gorabehera. Okendoko aparkalekuan, ezin izango da Argentinako Errepublikara sartu 09:45 baino lehen. Okendo kaleko irteera 10:30etik aurrera itxiko dute, eta, ordutik aurrera, irteera Argentinako Errepublikatik egingo da kontrako bidetik, Espainia Plazaraino. Azkenik, Kontxan, Andia kaleko sarbidea 05:30ean itxiko dute. Askatasunaren Hiribideko sarrera eta irteera irekita egongo dira egun osoan zehar.

