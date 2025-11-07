Importantes retenciones en la BI-30, a la altura de Sondika, y en la A-8, a la altura de Arrigorriaga

Este viernes se han registrado importantes retenciones en dos puntos de la red viaria vasca debido a sendos accidentes de tráfico que están afectando notablemente a la circulación, según ha informado la Dirección de Tráfico.

El primero de los accidentes se ha producido en la carretera BI-30, a la altura de Sondika, en sentido Cruces, tras un accidente ocurrido en el tramo de Santo Domingo. Como consecuencia, tres carriles permanecen cortados, lo que está generando retenciones de hasta siete kilómetros. La congestión se extiende además a las carreteras BI-631 y BI-737, donde el tráfico también presenta importantes demoras.

Por otro lado, un segundo accidente se ha registrado en la A-8, a la altura de Arrigorriaga, en sentido Cantabria. En este caso, dos vehículos han colisionado en la zona de Balmasín, dejando ocupado el carril izquierdo y provocando atascos de hasta cinco kilómetros.

Las autoridades han solicitado a los conductores que extremen la precaución y faciliten el paso a los vehículos de emergencia, que trabajan en la zona y se dirigen hacia el Hospital de Galdakao.