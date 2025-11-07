TRÁFICO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Importantes retenciones en la BI-30, a la altura de Sondika, y en la A-8, a la altura de Arrigorriaga

La circulación se está viendo afectada este viernes por la tarde en estos dos puntos de la red viaria vasca, debido a sendos accidentes de tráfico.

Istripua Sondikan
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Auto-ilara luzeak BI-30 errepidean, Sondika parean, eta A-8 autobidean, Arrigorriaga parean
author image

EITB

Última actualización

Este viernes se han registrado importantes retenciones en dos puntos de la red viaria vasca debido a sendos accidentes de tráfico que están afectando notablemente a la circulación, según ha informado la Dirección de Tráfico.

El primero de los accidentes se ha producido en la carretera BI-30, a la altura de Sondika, en sentido Cruces, tras un accidente ocurrido en el tramo de Santo Domingo. Como consecuencia, tres carriles permanecen cortados, lo que está generando retenciones de hasta siete kilómetros. La congestión se extiende además a las carreteras BI-631 y BI-737, donde el tráfico también presenta importantes demoras.

Por otro lado, un segundo accidente se ha registrado en la A-8, a la altura de Arrigorriaga, en sentido Cantabria. En este caso, dos vehículos han colisionado en la zona de Balmasín, dejando ocupado el carril izquierdo y provocando atascos de hasta cinco kilómetros

Las autoridades han solicitado a los conductores que extremen la precaución y faciliten el paso a los vehículos de emergencia, que trabajan en la zona y se dirigen hacia el Hospital de Galdakao.

Autopista A8 Sondika Arrigorriaga Comunidad Autonóma Vasca Tráfico Sociedad

Te puede interesar

Gran recogida de alimentos
18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

Arranca la Gran Recogida de otoño de los Bancos de Alimentos

El objetivo de los bancos de alimentos es llenar los almacenes que están casi vacíos de alimentos y otros productos para ayudar a las familias que más lo necesitan. Los productos que más se necesitan son el aceite, los alimentos infantiles, las conservas de pescado, el tomate frito o triturado y los productos para el desayuno. Los Bancos de Alimentos también solicitan productos de limpieza e higiene personal.
Cargar más
Publicidad
X