Será noticia: Botadura de la nao San Juan, situación de los anguleros de Euskadi y sesión de control en el Parlamento Vasco

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este viernes, 7 de noviembre de 2025:

- Botadura de la nao San Juan: El astillero Albaola de Pasaia vivirá un momento histórico con la botadura del casco de la réplica del legendario ballenero vasco nao San Juan del siglo XVI, cuya reconstrucción comenzó hace más de una década. El casco, ya completamente finalizado, marca un punto de inflexión en este proceso de reconstrucción científica basado en los estudios del pecio original hallado en Red Bay (Canadá) en 1978. A partir de ahora, comenzará una nueva fase en la que la embarcación será equipada con mástiles, velas, anclas y aparejos, todos ellos fabricados con materiales de época. La botadura se podrá seguir en directo en Orain y ETB1.

- Situación de los anguleros de Euskadi: El Gobierno Vasco ha suspendido la campaña de pesca de la angula en la temporada 2025-2026 tras constatar una situación crítica que pone en riesgo la supervivencia de la especie, por lo que este año no se podrá pescar angulas en los ríos de Gipuzkoa y Bizkaia. Sin embargo, en el resto de la cornisa cantábrica (Galicia, Asturias y Cantabria) seguirán pescando, y también en Iparralde. La Asociación de Anguleros de Euskadi critica que la CAV es la única comunidad donde se ha prohibido la pesca de la angula.

- Sesión de control en el Parlamento Vasco: El Parlamento Vasco acoge la sesión de control al Gobierno Vasco. El lehendakari, Imanol Pradales, responderá en el pleno del Parlamento Vasco a preguntas sobre el proyecto presupuestario para 2026, a partir de las 09:30 horas.