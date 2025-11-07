PESCA DE LA ANGULA
A punto de comenzar la pesca de la angula, los anguleros de Bizkaia y Gipuzkoa se quedan en tierra

El Gobierno Vasco ha suspendido la campaña de pesca de la angula prevista para esta temporada 2025-2026 tras constatar una situación crítica que pone en riesgo la supervivencia de la especie, por lo que este año no se podrá pescar angulas en los ríos de Gipuzkoa y Bizkaia. La Asociación de Anguleros de Euskadi critica que la CAV es la única comunidad donde se ha prohibido la pesca de la angula. 

Angulas Orio

Foto: Europa Press (Mikel Arrazola)

Euskaraz irakurri: Angula-arrantza denboraldia hastear, Bizkaiko eta Gipuzkoako arrantzaleak lehorrean

La pesca de la angula es una tradición para muchos pescadores vascos, pero este año se tendrán quedarse en tierra, ya que, el Gobierno Vasco ha suspendido su pesca en los ríos de Bizkaia y Gipuzkoa. Lo ha hecho a raíz de la resolución de dos informes que determinan que la situación de este ejemplar es crítica. 

Esta orden, no obstante, solo afectará a la Comunidad Autónoma Vasca, por lo que, en Galicia, Asturias o Cantabria, por ejemplo, seguirán pescando, y también en Iparralde.

En concreto, el último informe del Plan de Gestión de la Angula presentado por el Gobierno de España a la Comisión Europea concluye que los objetivos de escape y de reclutamiento de la especie están todavía lejos de los que se marcaron en el Reglamento del Consejo Europeo para la anguila del 2007. 

En este sentido, la cantidad de anguilas en los ríos vascos llega solo el 7 % de las que habitaban en la década de los sesenta y setenta. En la misma línea van las conclusiones del informe de AZTI, que apuntan que no hay indicios de recuperación de la especie.

Las instituciones llevan tiempo tomando medidas ante la crítica situación de la angula. En la temporada 2022-2023, la Unión Europea prohibió la pesca deportiva de la angula, pero el Gobierno Vasco y la Asociación de Anguleros de Euskadi llegaron a un acuerdo para poder profesionalizar el sector y continuar con la actividad. 

Sin embargo, las medidas no han sido suficientes para mejorar la situación, según señalan desde el Ejecutivo vasco, y ante ello, han decidido suspender la campaña 2025-2026 y han subrayado que seguirá trabajando en la restauración de la especie.

Enfado entre los pescadores

Pero no todos están de acuerdo con esta decisión. Euskadiko Anguleroen Elkartea ha mostrado su enfado y han criticado que el Gobierno Vasco ha tomado la decisión de suspender la temporada de forma "unilateral". 

Además, señalan que mientras en toda Europa se está pescando angula, en Euskadi se ha prohibido. "Estamos en contra de que se cierre solo aquí”, ha subrayado Unai Eizagirre, presidente de la asociación. 

Tampoco entiende, que en los informes solo se hable del problema de la pesca. En ese sentido, han recordado que “llevan años con un plan de gestión que no funciona” y que pretenden solucionar el problema reduciendo a cero la pesca sin tener nada más en cuenta.

Así, han recordado que existen otros factores que "inciden de forma más grave" en la recuperación de la anguila, como son las centrales hidroeléctricas o las barreras en los ríos, y han puesto encima de la mesa el modelo de Francia; es decir, recuperar el hábitat de la angula a través de la repoblación.

Asimismo, desde Anguleroen Elkartea han denunciado que el departamento de Pesca ha incumplido el decreto firmado en 2024. 

El Gobierno Vasco suspende la campaña de pesca de la angula 2025-2026 por la situación "crítica" de la especie
