A punto de comenzar la pesca de la angula, los anguleros de Bizkaia y Gipuzkoa se quedan en tierra
El Gobierno Vasco ha suspendido la campaña de pesca de la angula prevista para esta temporada 2025-2026 tras constatar una situación crítica que pone en riesgo la supervivencia de la especie, por lo que este año no se podrá pescar angulas en los ríos de Gipuzkoa y Bizkaia. La Asociación de Anguleros de Euskadi critica que la CAV es la única comunidad donde se ha prohibido la pesca de la angula.
La pesca de la angula es una tradición para muchos pescadores vascos, pero este año se tendrán quedarse en tierra, ya que, el Gobierno Vasco ha suspendido su pesca en los ríos de Bizkaia y Gipuzkoa. Lo ha hecho a raíz de la resolución de dos informes que determinan que la situación de este ejemplar es crítica.
Esta orden, no obstante, solo afectará a la Comunidad Autónoma Vasca, por lo que, en Galicia, Asturias o Cantabria, por ejemplo, seguirán pescando, y también en Iparralde.
En concreto, el último informe del Plan de Gestión de la Angula presentado por el Gobierno de España a la Comisión Europea concluye que los objetivos de escape y de reclutamiento de la especie están todavía lejos de los que se marcaron en el Reglamento del Consejo Europeo para la anguila del 2007.
En este sentido, la cantidad de anguilas en los ríos vascos llega solo el 7 % de las que habitaban en la década de los sesenta y setenta. En la misma línea van las conclusiones del informe de AZTI, que apuntan que no hay indicios de recuperación de la especie.
Las instituciones llevan tiempo tomando medidas ante la crítica situación de la angula. En la temporada 2022-2023, la Unión Europea prohibió la pesca deportiva de la angula, pero el Gobierno Vasco y la Asociación de Anguleros de Euskadi llegaron a un acuerdo para poder profesionalizar el sector y continuar con la actividad.
Sin embargo, las medidas no han sido suficientes para mejorar la situación, según señalan desde el Ejecutivo vasco, y ante ello, han decidido suspender la campaña 2025-2026 y han subrayado que seguirá trabajando en la restauración de la especie.
Enfado entre los pescadores
Pero no todos están de acuerdo con esta decisión. Euskadiko Anguleroen Elkartea ha mostrado su enfado y han criticado que el Gobierno Vasco ha tomado la decisión de suspender la temporada de forma "unilateral".
Además, señalan que mientras en toda Europa se está pescando angula, en Euskadi se ha prohibido. "Estamos en contra de que se cierre solo aquí”, ha subrayado Unai Eizagirre, presidente de la asociación.
Tampoco entiende, que en los informes solo se hable del problema de la pesca. En ese sentido, han recordado que “llevan años con un plan de gestión que no funciona” y que pretenden solucionar el problema reduciendo a cero la pesca sin tener nada más en cuenta.
Así, han recordado que existen otros factores que "inciden de forma más grave" en la recuperación de la anguila, como son las centrales hidroeléctricas o las barreras en los ríos, y han puesto encima de la mesa el modelo de Francia; es decir, recuperar el hábitat de la angula a través de la repoblación.
Asimismo, desde Anguleroen Elkartea han denunciado que el departamento de Pesca ha incumplido el decreto firmado en 2024.
Te puede interesar
"En Asturias, Cantabria... se está pescando en toda Europa, excepto en la CAV”
El presidente de la Asociación de Anguleros, Unai Eizagirre, ha reconocido que la situación de la angula no es buena, pero ha criticado que la prohibición sólo se ha implantado en la Comunidad Autónoma Vasca, mientras que en Asturias, Galicia... siguen pescando angulas. Asimismo, ha destacado que ellos son parte de la solución. Así, han puesto sobre la mesa el modelo de Francia.
El Departamento de Gobernanza destinará 167,5 millones en 2026 a consolidar una Administración más ágil
Además, según ha anunciado la consejera Ubarretxena, el Gobierno Vasco aunará las Ofertas Públicas de Empleo de 2023, 2024 y 2025 y sacará un total de 1700 plazas en la Administración General aunque no se hará una única convocatoria, sino que se será por escalas.
El Gobierno Vasco suma 8 nuevos inspectores para intensificar el control de las viviendas de uso turístico
El consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, ha presentado este jueves en el Parlamento Vasco el presupuesto del Departamento para 2026, que asciende a 56,6 millones de euros, una bajada de un 2 % debido a que ya no se recibirán los fondos europeos.
Mikel Jauregi: "Con el hidrógeno verde perderemos dependencia"
El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad ha afirmado en "Egun on Euskadi" que "la dependencia que teníamos en su día de Rusia se ha acabado, pero ahora dependemos de Norteamérica". "Hagamos una energía europea", ha añadido el consejero.
Bruselas acelera los plazos del TAV entre Lisboa y París y el Gobierno Vasco celebra el impulso del proyecto
El Gobierno Vasco recibe las noticias que llegan desde Bruselas con prudencia. El lehendakari Imanol Pradales, que en enero se reunió con el comisario europeo de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, ha comprobado que los compromisos adquiridos para impulsar el TAV hacia Iparralde y Francia avanzan.
Movilidad Sostenible contará con 581,7 millones para “impulsar el ferrocarril como forma de transporte”
La construcción y mejora de infraestructuras ferroviarias se lleva gran parte de la inversión. También se quiere culminar la interoperabilidad de las tarjetas Bat, Barik y Mugi y establecer como estructural la gratuidad del transporte hasta los 12 años.
El gasto público vasco en Salud en el 2026 será de 2400 euros por persona
Los presupuestos de Salud para 2026 crecen un 4,1 % y priorizan la consolidación de personal, la modernización de infraestructuras y la ampliación de programas de vacunación y prevención.
Juan Ignacio Pérez Iglesias: "Estoy preocupado y triste"
El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno vasco, Juan Ignacio Pérez Iglesias, ha señalado que está dispuesto a hablar "lo que haga falta", pero ha afirmado que cree que se está perdiendo una gran oportunidad magnífica para hacer grandes cosas en la EHU.
Las cofradías vascas crean Kofradia Basque Seafood para modernizar la pesca de bajura
Las federaciones de Bizkaia y Gipuzkoa, junto con la sociedad pública Hazilur, han constituido en Ondarroa la empresa Kofradia Basque Seafood S.A. Entre las principales novedades, la compañía desarrollará una nueva línea de productos de cuarta y quinta gama, basada en la elaboración de pescado fileteado, envasado y listo para cocinar.