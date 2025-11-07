A punto de comenzar la pesca de la angula, los anguleros de Bizkaia y Gipuzkoa se quedan en tierra

En concreto, el último informe del Plan de Gestión de la Angula presentado por el Gobierno de España a la Comisión Europea concluye que los objetivos de escape y de reclutamiento de la especie están todavía lejos de los que se marcaron en el Reglamento del Consejo Europeo para la anguila del 2007.

En este sentido, la cantidad de anguilas en los ríos vascos llega solo el 7 % de las que habitaban en la década de los sesenta y setenta. En la misma línea van las conclusiones del informe de AZTI, que apuntan que no hay indicios de recuperación de la especie.

Las instituciones llevan tiempo tomando medidas ante la crítica situación de la angula. En la temporada 2022-2023, la Unión Europea prohibió la pesca deportiva de la angula, pero el Gobierno Vasco y la Asociación de Anguleros de Euskadi llegaron a un acuerdo para poder profesionalizar el sector y continuar con la actividad.

Sin embargo, las medidas no han sido suficientes para mejorar la situación, según señalan desde el Ejecutivo vasco, y ante ello, han decidido suspender la campaña 2025-2026 y han subrayado que seguirá trabajando en la restauración de la especie.