Angula-arrantza denboraldia hastear, Bizkaiko eta Gipuzkoako arrantzaleak lehorrean
Eusko Jaurlaritzak bertan behera utzi du aurtengo angularen arrantza-kanpaina, espeziea galtzear dagoela argudiatuta. Hala, urtebetean, gutxienez, ezingo da angularik harrapatu Bizkaiko eta Gipuzkoako ibaietan. Euskadiko Anguleroen Elkarteak salatu du Europa osoan arrantzatuko dutela angula, Euskal Autonomia Erkidegoan izan ezik.
Angulak arrantzatzen eskarmentua dute euskal arrantzaleek, baina aurten lehorrean geratu beharko dute; izan ere, urtebetean, gutxienez, ezingo da angularik harrapatu Bizkaiko eta Gipuzkoako ibaietan. Hori erabaki du Eusko Jaurlaritzak, espeziea galtzeko dagoen arriskuagatik.
Agindu horrek, baina, soilik Euskal Autonomia Erkidegoari eragingo dio, eta, ondorioz, Espainiako estatuko gainerako tokietan, Galizian, Asturiasen eta Kantabrian, kasu, angula arrantzatzen jarraituko dute, baita Ipar Euskal Herrian ere.
Jaurlaritzako Elikadura, Landa Garapen, Nekazaritza eta Arrantza Saila hainbat txosten izan ditu oinarri erabaki hori hartzeko. Espainiak Europako Batzordeari Angularen Kudeaketa Planaren ebaluazioari buruz egindakoa da horietako bat. Txosten horren arabera, Bizkaiko eta Gipuzkoako ibaietako angula kopuruak nabarmen egin du behera: 70eko hamarkadako kopuruarekin alderatuta, angulen % 7 baino ez dira heltzen EAEko kostaldera.
Ildo beretik doaz AZTIren txostenaren ondorioak ere, eta espeziea lehengoratzen ari den zantzurik ez dagoela azaldu du zentro zientifikoak.
Afera hori, baina, ez da berria. Urteak daramatzate erakundeek neurriak hartzen, adibidez, arrantza jarduera mugatuz. Duela urte batzuk Europako Batasunak debekatu egin zuen angularen kirol arrantza, baina Eusko Jaurlaritzak eta Euskadiko Anguleroen Elkarteak aurkitu zuten irtenbide bat angularen arrantzarekin jarraitu ahal izateko: sektorea profesionalizatzea.
Orain, ordea, hainbat aditu eta ekologistaren iritziak aintzat hartu ditu Jaurlaritzak, eta ondorioztatu du neurri horiek ez direla nahikoa izan angularen egoera hobetzeko. Horren aurrean, 2025-2026ko kanpaina bertan behera uztea erabaki du, eta azpimarratu du espeziea lehengoratzeko lanean jarraituko duela.
Angulazaleak, kexu
Espeziearen egoera oso larria dela argudiatuta, urteak daramatzate zientzialariek arrantza gelditzeko eskatzen, eta, horixe da, hain justu, Euskadiko Anguleroen Elkarteak (EAE) salatu duena, alegia, anguleroak ibaietatik kanpo nahi dituztela.
Unai Eizagirre elkartearen lehendakariak kritikatu du Kantauri itsasaldeko beste autonomia erkidegoetan, Asturiasen, Kantabrian eta Galizian, baita Ipar Euskal Herrian ere, angula arrantzatzen dauden bitartean, Euskal Autonomia Erkidegoan geldirik daudela. "Europa osoa dabil arrantzan, gu izan ezik; hori ez dugu ulertzen", esan du Eizagirrek, eta kritikatu du Jaurlaritzak erabakia "aldebakarrez" hartu izana.
Elkartearen lehendakariak esan duenez, angula desagertzearen arrazoia habitataren galera da, ur-jauziek eta bestelako oztopoek eraginda, eta haren ustez, hortik abiatuta hartu behar dira neurriak. Hala, Frantziako eredua jarri du mahai gainean.
Eizagirrek onartu du angularen egoera ez dela ona, baina arazoa konpontzeko "soluzioaren parte" direla azpimarratu du. Era berean, salatu du Arrantza Sailak 2024an sinatutako dekretua urratu duela.
Angula denboraldia hastear den honetan, Gipuzkoako eta Bizkaiko arrantzaleek ezin izango dute angula arrantzatu, Jaurlaritzaren debekua dela eta. Unai Eizagirre Anguleroen Elkartearen lehendakariak onartu du angularen egoera ez dela ona, baina kritikatu du debekua Euskal Autonomia Erkidegoan soilik ezarri dela, eta, bien bitartean, Asturiasen, Galizian... angula arrantzatzen ari direla. Eurak soluzioaren parte direla nabarmendu dute, eta, Frantziako eredua jarri dute mahai gainean.
