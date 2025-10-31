ARRANTZA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Angularen arrantza, bertan behera Euskadin

Erabakia bi txostenetan eta Arartekoaren ebazpen batean oinarritu da, aurreko kanpainan Euskadin 198,44 kilo angula arrantzatu ondoren.

Pesca de angulas
Angularen arrantza, artxiboko irudi batean. Argazkia: EITB
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

2025-2026 kanpainarako aurreikusitako angularen arrantza bertan behera geratu da Euskadin, espeziearen egoera kritikoa azaltzen duten txostenen ondoren. 

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariak Ixone Soroa Eusko Jaurlaritzako Arrantza eta Akuikulturako zuzendariaren ebazpena argitaratu du. Ebazpen horren aurka errekurtsoa aurkeztu ahal izango da azaroan zehar.

Elikadura, Landa Garapen, Nekazaritza eta Arrantza Sailak hilaren hasieran iragarri zuen erabaki hori, aingiraren egoera "kritikoa" dela eta, espezie hori "muga biologiko seguruetatik kanpo" baitago Euskadin.

Erabakia bi txostenetan eta Arartekoaren ebazpen batean oinarritu da, aurreko kanpainan Euskadin 198,44 kilo angula arrantzatu ondoren.

Zehazki, Gobernu zentralak joan den udaberrian Europako Batzordeari aurkeztu zion Angularen Kudeaketa Planaren azken balioespen-txostenak jasotzen duenez, espezieak ihes egiteko eta errekrutatzeko helburuak urrun daude oraindik Aingiraren Europako Kontseiluaren 2007ko Erregelamenduan ezarritakoetatik.

Ildo horretan, EAEko ibaietan aingira-kopurua aurreko mendeko 1960ko eta 1970eko hamarkadetan bizi zirenen % 7 baino ez da.

Kanpaina eteteaz gain, Arrantza zuzendariaren ebazpenak 2010eko Angularen Kudeaketa Plana eguneratzeko lan-foro bat sortu du. Foro horretan, Gipuzkoako eta Bizkaiko aldundiek parte hartuko dute, baita AZTIko eta EHUko zientzialariek ere, eta Euskadiko Angularien Elkarteak eta erakunde ekologisten ordezkari batek ere.

Lan-mahai hori arduratuko da espezie horren kontserbazio-egoera hobetzeko neurri berriak biltzeaz eta hurrengo kanpaina hau bertan behera geratu ondoren arrantza-tokiak berreskuratu ahal izateaz.

Arrantza Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Bilbo eta Gasteiz sartuta, EAEko hiru hiriburuak alokairuko eremu tentsionatu dira dagoeneko

Etxebizitza eta Hiri Agendako Ministerioaren ebazpenak Astigarraga eta Usurbil ere barne hartzen ditu. Behin EAOn argitaratuta, ostiral honetatik aurrera, lau udalerri horietako etxebizitzen alokairu-kontratu berri guztiek aurreko kontratuaren prezioari lotuta egon beharko dute, eta horrek neurriz kanpoko igoerak saihestuko ditu. Errotazio txikiagoa ere eragin dezake.

Gehiago kargatu
Publizitatea
X