Angula-arrantza
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Eusko Jaurlaritzak bertan behera utzi du 2025-2026ko angularen arrantzaren kanpaina, espeziearen egoera "kritikoa" dela eta

Erabakia hainbat txostenetan oinarritzen da, zeintzuetan ohartarazten baiten orain arte aplikatutako neurriek ez dutela balio izan espeziearen egoera kritikoa lehengoratzeko. Sailak azpimarratu du beharrezkoa dela espeziea berreskuratzeko neurriak indartzea egoera atzeraezina izan baino lehen.

Pesca de angulas
Arrantza-ontzia. Argazkia: Irekia.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzako Elikadura, Landa Garapen, Nekazaritza eta Arrantza Saila Euskadiko Angulero Elkarteko ordezkariekin bildu da ostiral honetan, angularen arrantza aldi baterako eteteko erabakiaren berri emateko, azken txosten zientifikoetan oinarrituta.

Jaurlaritzatik jakinarazi dutenez, bi txostenetan eta hainbat erakunderen ebazpenean oinarrituta hartu da erabakia. 

Alde batetik, Espainiako Estatuak joan den udaberrian Europako Batzordeari aurkeztu zion Angularen Kudeaketa Planaren ebaluazio osteko azken txostenaren ondorioak daude.

Zehazkiago, txostenak nabarmentzen du angularen ihes eta errekrutatze helburuak urrun daudela oraindik Europako Kontseiluaren 2007ko Araudian ezarritako xedetik, eta ibaietako angula kopurua 1960ko eta 1970eko hamarkadetan bizi zirenen % 7 baino ez da.

Egoerari aurre egiteko hainbat neurri aplikatu dira orain arte, hala nola arrantza jarduera mugatzea edo habitataren kalitatea eta ibai konektibitatea hobetzea, baina, txostenaren arabera, neurri horiek ez dute lortu espeziearen egoera larriari buelta ematea eta, beraz, izakinak muga biologiko seguruetatik kanpo jarraitzen du.

Bestalde, Arartekoak ebazpen bat eman zuen ekainaren 4an, angularen populazioa berreskuratzeko neurrietara egokitzen den arrantza arautzea gomendatuz. Arartekoak nabarmendu zuen neurri arautzaile horiek irizpen tekniko eta zientifikoetan oinarritu eta Euskal Autonomia Erkidegoko (EAE) Angularen Kudeaketa Planaren esparrura egokitu behar direla.

Norabide berean doaz AZTIren txostenaren emaitzak. Europar Batzordeari aholkua ematen dion Itsasoa Esploratzeko Nazioarteko Kontseiluko Angularen Lantaldearen bileran aurkeztuko da txostena, eta azpimarratu du ez dagoela espeziea errekuperatzen ari denaren zantzurik.

Bada, ondorio horiek guztiak kontuan izanda, Eusko Jaurlaritzako Elikadura, Landa Garapen, Nekazaritza eta Arrantza Sailak 2025-2026ko angularen arrantza kanpaina bertan behera uztearen alde egin du.

Itsasoa Esploratzeko Nazioarteko Kontseiluaren txostena jaso bezain pronto, lan mahaia eratuko da azaroan 2010eko Angularen Kudeaketa Plana berritzeko. Gipuzkoako eta Bizkaiko aldundiek parte hartuko dute lan mahaian, baita AZTIko eta EHUko zientzialariek, Euskadiko Angulero Elkarteak eta ekologista taldeen ordezkari batek ere, espeziearen kontserbazio egoera hobetzeko eta arrantza berreskuratzeko neurri berriak hartzeko.

Eusko Jaurlaritzako Elikadura, Landa Garapen, Nekazaritza eta Arrantza Sailak lanean jarraituko du espeziea berreskuratzeko eta haren eta haren ingurunearen garapen jasangarria sustatzeko. 2024-2025 azken kanpainan, espezie horretako 198,44 kilo harrapatu ziren guztira, horretarako baimena duten arrantzaleen adierazpenen arabera.

Arrantza Eusko Jaurlaritza Ingurumena Ekonomia

Ekonomiari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu