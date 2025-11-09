El ramal de la AP-8 en Oiartzun se cortará por obras las noches del domingo y el lunes

El ramal de la autopista AP-8 en Oiartzun (Gipuzkoa) permanecerá cerrado las noches del domingo y el lunes en sentido Bilbao debido a trabajos de mantenimiento, según ha informado la Diputación. Las restricciones estarán vigentes entre las 22.00 y las 6.00 horas e incluirán el cierre del carril derecho de la calzada principal a la altura de la salida.

Durante la primera noche se realizará el fresado del ramal y, en la segunda, el extendido de aglomerado y pintado de la señalización horizontal. Como alternativa, los vehículos podrán utilizar la salida de Beraun (GI-20-2-1-S).

Además, el domingo se efectuarán labores de limpieza de vegetación en los túneles de la N-I a su paso por el Goierri, lo que provocará afecciones al tráfico entre las 4.00 y las 14.00 horas en Lazkao, Itsasondo e Ikaztegieta.