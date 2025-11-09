Albiste da
Oiartzungo AP-8ko saihesbidea obrengatik itxiko dute igande eta astelehen gauetan

Mantentze-lanak Bilborako noranzkoan izango dira, 22:00etatik 06:00etara.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Oiartzungo (Gipuzkoa) AP-8 autobideko saihesbidea itxita egongo da igande eta astelehen gauetan, Bilborako noranzkoan, mantentze-lanak direla eta. Aldundiak jakinarazi duenez, itxierak 22:00etatik 06:00etara egongo dira indarrean, eta galtzada nagusiko eskuineko erreia irteeraren parean itxiko da.

Lehenengo gauean, errepidea fresatuko da, eta, bigarrenean, aglomeratu eta seinale horizontalak margotuko dira. Alternatiba gisa, ibilgailuek Beraungo irteera erabili ahal izango dute (GI-20-2-1-S).

Gainera, igandean landaredia garbitzeko lanak egingo dira N-I errepideko tuneletan, Goierri parean. Horrek ere trafikoari eragingo dio 04:00etatik 14:00etara Lazkaon, Itsasondon eta Ikaztegietan.

