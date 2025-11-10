El Vaticano investiga al obispo de Cádiz y Ceuta por abusos continuados a un menor entre 1994 y 2000
El obispado, que ha anunciado la suspensión temporal de su agenda, ha afirmado que "las acusaciones que se hacen, referidas a hechos que tuvieron lugar hace casi treinta años, son muy graves y además falsas". La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha expresado su "confianza en la justicia" y ha mostrado su "respeto" ante el trabajo del tribunal de la Rota de la Nunciatura apostólica en España.
El Vaticano ha abierto una investigación al Obispo de Cádiz y Ceuta Rafael Zornoza Boy por presuntos abusos sexuales continuados a un menor entre 1994 y principios de los años 2000, cuando era sacerdote y dirigía el seminario de la diócesis de Getafe (Madrid), según ha adelantado este lunes el diario El País.
El diario detalla que la denuncia fue remitida este verano al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que ha admitido a trámite la investigación canónica, lo que convierte al obispo de Cádiz y Ceuta en el primer prelado en España conocido públicamente bajo investigación del Vaticano por presunta pederastia.
El Obispado de Cádiz y Ceuta ha remitido a los medios una nota en la que ha afirmado que "las acusaciones que se hacen, referidas a hechos que tuvieron lugar hace casi treinta años, son muy graves y además falsas", y ha señalado que el caso fue introducido la semana pasada en el tribunal de la Rota de la Nunciatura apostólica en España.
Asimismo, desde el Obispado se ha asegurado que "hay una plena confianza en la justicia", así como que "se colaborará con ella en todo lo que sea requerido". En este sentido, ha manifestado que "es necesario recordar el respeto a la presunción de inocencia que asiste a todas las personas".
También ha indicado que no hará "posteriores declaraciones hasta conocer la decisión del tribunal eclesiástico".
Finalmente, ha anunciado que el obispo ha decidido suspender temporalmente su agenda para el esclarecimiento de los hechos y para atender el tratamiento de un cáncer agresivo que está recibiendo.
La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha expresado su "confianza en la justicia" y ha mostrado su "respeto" ante el trabajo del tribunal de la Rota de la Nunciatura apostólica en España.
