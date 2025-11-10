Sexu-abusuak Elizan
Vatikanoa Cadizeko eta Ceutako gotzaina ikertzen ari da, 1994-2000 artean adingabe bati abusuak egin omen zizkiolako

Gotzaindegiak iragarri du agenda eten duela, eta baieztatu du "duela ia hogeita hamar urteko gertakarien inguruan egin diren akusazioak oso larriak eta faltsuak" direla. Espainiako Gotzainen Batzarrak "justiziarekiko konfiantza" adierazi du, eta Espainiako Nuntziatura Apositolikoaren Rotako auzitegiaren lana "errespetatu egiten" duela.

Rafael Zornoza Boy. Argazkia: Cadiz eta Ceutako apezpikutza.

Vatikanoak ikerketa abiatu du Rafael Zornoza Boy Cadizeko eta Ceutako Gotzainak 1994. urtetik 2000. urteko hasierara bitartean adingabe bati egin omen zizkion sexu-abusuen auzia argitzeko, El País egunkariak astelehen honetan aurreratu duenez.

Egunkariak zehaztu duenez, salaketa pasa den udan bidali zen Fedearen Doktrinarako Dikasteriora, eta horrek tramitera onartu du ikerketa kanonikoa. Hala, Cadizeko eta Ceutako gotzainaren da Espainian pederastiagatik Vatikanoaren ikerketapean dagoen lehen prelatua; publiko egin dena, behintzat.

Cadizeko eta Ceutako Gotzaindegiak hedabideetara igorri duen oharrean adierazi duenez, "duela ia hogeita hamar urte izan ziren gertakariei buruzko akusazioak oso larriak dira, eta, gainera, faltsuak".

Halaber, Gotzaindegiak ziurtatu duenez, "konfiantza osoa dugu Justizian", eta "eskatutako guztian" lagunduko dio. Zentzu horretan, azpimarratu duenez, "beharrezko da gogoraraztea pertsona guztiek dutela errugabetasun-presuntziorako eskubidea".

Era berean, esan du "eliza-auzitegiaren erabakia ezagutu arte" ez duela adierazpen gehiago egingo. 

Azkenik, iragarri du gotzainak bere agenda aldi baterako etetea erabaki duela, gertatutakoa argitzeko eta minbiziagatik hartzen ari den tratamendu gogorra jasotzeko. 

Espainiako Gotzainen Batzarrak "Justiziarekiko konfiantza" duela adierazi du, eta Espainiako Nuntziatura Apositolikoaren Rotako auzitegiaren lana "errespetatu egiten" duela.

