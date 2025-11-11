Neiker coordina un proyecto europeo para convertir los residuos de la industria pesquera y acuícola en fertilizante biológico

El centro tecnológico Neiker ha coordinado el proyecto europeo SEA2LAND (del mar a la tierra), financiado por el programa Horizonte 2020 de la Unión Europea, con el objetivo de convertir subproductos de la pesca en fertilizantes biológicos.



Según fuentes de Neiker, Europa importa más de la mitad de los fertilizantes que utiliza anualmente, muchos de ellos de Rusia y Marruecos, lo que incrementa los costes del sector agrícola. Esta situación también aumenta la vulnerabilidad de Europa ante las tensiones internacionales, además de vincular la producción agrícola a los recursos fósiles y minerales, es decir, recursos cuya extracción requiere un alto consumo energético y un considerable impacto ambiental.



Con el fin de dar respuesta a esta situación, el centro Neiker, dependiente de la Consejería de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, ha coordinado este proyecto. El objetivo de la iniciativa es convertir los residuos de la industria pesquera y acuícola —en la Unión Europea se generan 5,2 millones de toneladas de residuos al año—, en fertilizantes de base biológica, con el fin de sustituir parcial o totalmente los plaguicidas sintéticos que se utilizan actualmente y, en última instancia, avanzar hacia una agricultura más sostenible.

Según explican, estos biofertilizantes son capaces de sustituir a los fertilizantes minerales, reduciendo así la dependencia de insumos importados, «lo cual es esencial en tiempos de inestabilidad geoestratégica».



Tal y como señala la Dra. Mirian Pinto, investigadora del Departamento de Conservación de Recursos Naturales de Neiker, «esta estrategia no solo aprovecha los nutrientes esenciales que contienen estos subproductos, como el nitrógeno, el fósforo -siendo el fósforo el próximo elemento crítico en agricultura y un elemento clave en el desarrollo de los cultivos- o el potasio, sino que también ayuda a mitigar el impacto ambiental derivado de una mala gestión de residuos y a fomentar la economía circular».



Asimismo, añade que “ahora mismo muchos de estos residuos se desperdician, lanzándose al mar o a vertederos. Con SEA2LAND se logra no desperdiciar desechos y se saca valor de lo que aparentemente no lo tenía”.

Valorización de residuos locales

La iniciativa SEA2LAND está formada por un consorcio de 26 socios de 11 países e instituciones locales, que han desarrollado diferentes proyectos de investigación, desde métodos sencillos y de bajo consumo energético, como el compostaje avanzado o el bokashi, hasta procesos más sofisticados como la hidrólisis enzimática, que descompone compuestos complejos para liberar nutrientes, o la producción de microalgas, que permite generar biofertilizantes líquidos a partir de aguas residuales cumpliendo un doble objetivo: la recuperación del efluente y la generación de nuevo fertilizante.

En los proyectos impulsados ​​en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV), Neiker ha centrado su investigación en la valorización de las salmueras procedentes de conserveras de atún. La salmuera es un residuo especialmente complejo debido a su alta salinidad.



Para transformar este residuo en fertilizante biológico, se ha puesto en marcha un proceso de biorremediación con microalgas, que capturan los nutrientes presentes en el agua y los transforman en compuestos útiles para la agricultura.

Para evaluar la efectividad de los productos obtenidos, el centro tecnológico ha realizado ensayos de campo con cultivos como el brócoli en sus instalaciones de Derio, analizando su influencia sobre la fertilidad y la salud del suelo.

La Dra. Miriam Pinto afirma que “los resultados muestran que los biofertilizantes obtenidos en el marco del proyecto SEA2LAND son beneficiosos para la salud del suelo, ya que estimulan sus funciones metabólicas aumentando la actividad microbiana del suelo favoreciendo así la fertilidad del mismo y la resiliencia de los cultivos”.

Además, algunos de los nuevos fertilizantes a base de subproductos cumplen con las normativas europeas, lo que garantiza que sean seguros y aplicables en diferentes sistemas agrícolas, haciéndolos también aptos para la agricultura ecológica.

Ventajas más allá de la tierra

Según los ensayos realizados, se estima que se podrían recuperar 1,8 millones de toneladas de nitrógeno al año a nivel europeo si se implementaran estos procesos; además, reducirían la dependencia de los fertilizantes importados y contribuirían a una agricultura más sostenible.

Además de la investigación, el proyecto SEA2LAND hace especial hincapié en la transferencia de conocimientos a sectores como la agricultura y la pesca. Para ello, se han organizado talleres técnicos y se han publicado informes detallados con recomendaciones prácticas para la aplicación de fertilizantes biológicos en el campo. El objetivo es capacitar al sector agrícola para que utilice fertilizantes de forma segura y eficaz en los cultivos.

Además, la iniciativa se alinea con la Estrategia de Economía Circular de Euskadi 2030, que busca incrementar la tasa de uso de materiales circulares y potenciar la productividad material de la región, así como con los objetivos de la Estrategia Europea de Bioeconomía, reforzando la sostenibilidad y autonomía del sector agrícola europeo.