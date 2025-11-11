SECUESTRO FRUSTRADO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Un atunero de Bermeo repele a tiros un intento de ataque pirata en el Índico

El buque Intertuna Tres, con base en Bermeo, ha frustrado un intento de abordaje a unos 900 kilómetros de la costa de Somalia, sin registrar heridos ni daños materiales. La operación se ha producido tras un repunte de la actividad pirata en la zona.
Euskaraz irakurri: Bermeoko atunontzi batek piraten eraso saiakera bati aurre egin dio Indiako Ozeanoan
author image

EITB

Última actualización

El atunero Intertuna Tres, perteneciente a la armadora bermeana Albacora, ha logrado repeler a tiros un ataque pirata mientras faenaba en el océano Índico. El intento se ha producido a unas 500 millas de la costa de Somalia, en un contexto de creciente inseguridad marítima tras varios años de relativa calma.

Según fuentes del sector, una lancha rápida se ha aproximado por la popa con intención de abordar el pesquero. La tripulación ha activado el protocolo de seguridad y los guardias embarcados han efectuado varios disparos de advertencia, lo que ha obligado a los atacantes a retirarse sin causar daños.

Los atuneros vascos operan desde hace años en el Índico, una región que, aunque había permanecido estable en los últimos tiempos, vuelve a registrar episodios de piratería coincidiendo con el fin del monzón y la mejora de las condiciones del mar.

Bermeo Pesca Sociedad

Te puede interesar

Aerogeneradores en la Sierra de Elguea parque eólico parke eolikoa
18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

Modifican el proyecto del parque eólico 'Mendi' en Amurrio que pasa de 7 a 4 aerogeneradores

El nuevo proyecto contempla instalar 4 aerogeneradores de 110 metros de altura con 7,8 MW de potencia unitaria, además de una 1 torre anemométrica de 99,5 metros, todo ello instalado en Amurrio. La línea de evacuación también afectaría al municipio de Ayala. Con estos cambios la potencia total se incrementaría ligeramente hasta los 31,2 MW y la inversión descendería hasta los 24,8 millones.
GRAFCAV5904. BILBAO, 03/11/2025.-Usuarios en la estación de metro de Sarriko, donde se cumple 30 años de andadura de Metro Bilbao, donde este lunes han presentado los actos de celebración organizados con tal motivo. EFE/Luis Tejido
18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

Así ha evolucionado Metro Bilbao en sus 30 años de historia

Hoy, 11 de noviembre, Metro Bilbao cumple 30 años. En estas tres décadas, el suburbano ha transformado la movilidad del Gran Bilbao, uniendo las dos márgenes de la ría y tejiendo una red que conecta la capital vizcaína con Kabiezes, Plentzia y Basauri. Ahora, el metro mira al futuro con nuevos proyectos de expansión, entre ellos la prolongación hacia Usansolo, que permitirá enlazar su hospital con el resto del área metropolitana.
Cargar más
Publicidad
X