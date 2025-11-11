Un atunero de Bermeo repele a tiros un intento de ataque pirata en el Índico

El atunero Intertuna Tres, perteneciente a la armadora bermeana Albacora, ha logrado repeler a tiros un ataque pirata mientras faenaba en el océano Índico. El intento se ha producido a unas 500 millas de la costa de Somalia, en un contexto de creciente inseguridad marítima tras varios años de relativa calma.

Según fuentes del sector, una lancha rápida se ha aproximado por la popa con intención de abordar el pesquero. La tripulación ha activado el protocolo de seguridad y los guardias embarcados han efectuado varios disparos de advertencia, lo que ha obligado a los atacantes a retirarse sin causar daños.

Los atuneros vascos operan desde hace años en el Índico, una región que, aunque había permanecido estable en los últimos tiempos, vuelve a registrar episodios de piratería coincidiendo con el fin del monzón y la mejora de las condiciones del mar.