Bermeoko atunontzi batek piraten eraso saiakera bati aurre egin dio Indiako Ozeanoan
Intertuna Tres ontziak, basea Bermeon duenak, abordatze saiakera bat izan du Somaliako kostaldetik 900 bat kilometrora. Ez da zauriturik ezta kalte materialik izan.
Albacora armadore bermeotarraren Intertuna Tres atunontziak piraten eraso bati tiroka aurre egitea lortu du, Indiako ozeanoan arrantzan ari zela. Somaliako kostaldetik 500 bat miliatara saiatu dira. Itsasoko segurtasun eza gero eta nabariagoa da inguru horretan.
Sektoreko iturrien arabera, txalupa azkar bat hurbildu da txopatik, arrantza-ontzia heltzeko asmoz. Tripulazioak segurtasun-protokoloa aktibatu du, eta ontziratutako guardiek ohartarazpen-tiro batzuk egin dituzte. Hori dela eta, erasotzaileak erretiratu egin dira, kalterik eragin gabe.
Euskal atunontziek urteak daramatzate Indiako Ozeanoan lanean. Azken urteetan egonkor egon den arren, berriz ere pirateria-gertakariak erregistratu dira, montzoiaren eta itsasoaren baldintzen hobekuntzarekin bat eginez.
Arrantza eta akuilkultura industriaren hondakinak ongarri biologiko bihurtzeko europar proiektu bat koordinatu du Neikerrek
Erakundeak azaldu duenez, "sortutako ongarriek inportatutako ongarriekiko mendekotasuna murrizten lagunduko dute, funtsezkoa dena ezegonkortasun geoestrategiko garaietan, eta aukera ematen dute ingurumena gehiago errespetatzen duen nekazaritza sektore baterantz urratsak egiten jarraitzeko".
Mexikoko eta Ekuadorko ondare historikoaren hainbat pieza konfiskatu dituzte Bilboko Aireportuan
Ekuadorreko eta Mexikoko kolonaurreko aizkora bat eta ondare arkeologikoko hainbat fosil berreskuratu dituzte Guardia Zibilak eta Espainiako Zerga Agentziak, Estatuan kontrabando bidez sartzen saiatuta. Herrialde horiek Espainian dituzten enbaxaden bidez itzuliko dizkiete piezak.
EAEk eta Nafarroak biztanleria irabazi dute, atzerrian jaiotako egoiliarrak gehiago direla
Biztanleria % 0,18 hazi da Euskadin eta % 0,32 Nafarroan hirugarren hiruhilekoan, Estatutik kanpo jaiotakoen kopuruak bultzatuta, INEren datuen arabera.
Amurrioko 'Mendi' parke eolikoaren proiektua aldatu dute, 7 aerosorgailutik 4ra igarota
Proiektu berriak 110 metroko altuerako eta 7,8 MW-eko potentzia unitarioko lau haize-errota instalatzea aurreikusten du (7 ziren lehen), baita 99,5 metroko dorre anemometriko bat ere. Sorgailuak Amurrion instalatuko liratekeen arren, ebakuazio-lineak Aiarako udalerriari ere eragingo lioke. Aldaketa horiekin potentzia osoa 31,2 MW-ra igoko litzateke, eta inbertsioa 24,8 milioira jaitsi.
Pertsona ezagunak ordeztuz Instagram bidez egindako iruzurren berri eman du Ertzaintzak
Iruzurgileek pertsona publiko ezagunen antzeko profilak sortzen dituzte, eta inbertsio faltsuak egitera bultzatzen dute jendea, kriptomonetetan eta finantza-produktuetan, ohartarazi dutenez.
Albiste izango dira: Metro Bilbaok 30 urte, Mazon ikerketa batzordearen aurrean eta Palestinako selekzioa Loiura iritsiko da
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Bilboko Metroa: Zelan prestatzen dira trenak egunero 05:30ean abiatzeko?
Bilboko Metroko tailerrean izan gara, Basaurin. Ez dute denbora askorik trenak garbitu eta errebisatzeko, gauerditik goizeko bostak arte soilik, tarte horretan egoten baita geldi metroa. Egunero zerbitzua abiatzeko funtsezko lanak dira, segurtasuna bermatzeko.
Horrela eboluzionatu du Metro Bilbaok bere 30 urteko historian
Gaur, azaroak 11, Metro Bilbaok 30 urte bete ditu. Hiru hamarkada hauetan, metroak Bilbo Handiaren mugikortasuna eraldatu du, itsasadarraren bi aldeak lotuz eta Bizkaiko hiriburua Kabiezes, Plentzia eta Basaurirekin lotzen duen sarea ehunduz. Orain, metroa etorkizunera begira dago hedapen-proiektu berriekin, besteak beste, Usansolorako luzapenarekin, bere ospitalea metroaren gainerako eremuarekin lotzeko.
Niko Etxart, Janus Lester eta Aurora Beltran, EITB Maratoiaren soinu-bandaren ahotsak
Etxarten “Euskal Herri Rock & Roll” abestia da aurtengo EITB Maratoiari doinua jartzeko aukeratutako abestia. Nikorekin batera, Janus Lesterrek eta Aurora Beltranek hartu dute parte elkartasun kanpainarako egindako bertsioan. Adunako Elkarren estudioetan grabatu dute abestia.