Bermeoko atunontzi batek piraten eraso saiakera bati aurre egin dio Indiako Ozeanoan

Intertuna Tres ontziak, basea Bermeon duenak, abordatze saiakera bat izan du Somaliako kostaldetik 900 bat kilometrora. Ez da zauriturik ezta kalte materialik izan.

EITB

Azken eguneratzea

Albacora armadore bermeotarraren Intertuna Tres atunontziak piraten eraso bati tiroka aurre egitea lortu du, Indiako ozeanoan arrantzan ari zela. Somaliako kostaldetik 500 bat miliatara saiatu dira. Itsasoko segurtasun eza gero eta nabariagoa da inguru horretan. 

Sektoreko iturrien arabera, txalupa azkar bat hurbildu da txopatik, arrantza-ontzia heltzeko asmoz. Tripulazioak segurtasun-protokoloa aktibatu du, eta ontziratutako guardiek ohartarazpen-tiro batzuk egin dituzte. Hori dela eta, erasotzaileak erretiratu egin dira, kalterik eragin gabe.

Euskal atunontziek urteak daramatzate Indiako Ozeanoan lanean. Azken urteetan egonkor egon den arren, berriz ere pirateria-gertakariak erregistratu dira, montzoiaren eta itsasoaren baldintzen hobekuntzarekin bat eginez.

Bermeo Arrantza Gizartea

