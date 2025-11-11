Valencia
Víctimas de la DANA protestan ante Les Corts Valencianes durante la comparecencia de Carlos Mazón

Valencia, esta tarde. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: GOIDIaren biktimen protesta Valentziako Gorteen atarian, Mazonen agerraldia dela eta

Asociaciones de víctimas de la DANA de Valencia se han concentrado ante las puertas de Les Corts, mientras comparece el presidente de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, en la comisión de investigación en la cámara autonómica, y le han reprochado que no deje su acta de diputado para ir al juzgado.

