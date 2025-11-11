Valentzia
GOIDIaren biktimen protesta Valentziako Gorteen atarian, Mazonen agerraldia dela eta

Protesta de las víctimas de la DANA
18:00 - 20:00
Valentzia, gaur arratsaldean. Argazkia: EFE.

Azken eguneratzea

Valentziako GOIDIaren biktimen elkarteek elkarretaratzea egin dute Valentziako Gorteen atarian, Carlos Mazon Generalitateko jarduneko presidentea ikerketa batzordean agerraldia egiten ari zen bitartean. Epaitegira joateko diputatu akta ez uztea aurpegiratu diote biktimek Mazoni.

Valentzia Erkidegoa Uholdeak Hondamendi naturalak Hondamendi naturalen biktimak Gizartea

