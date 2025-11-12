Condenan a un hombre a 10 años de cárcel por violar a una menor de 13 en Pamplona

La Sección Primera de la Audiencia Provincial ha condenado a 10 años y un día de prisión a un hombre de 35 años que violó a una menor de 13 años en octubre de 2022 en Pamplona.

Según recoge la sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, el procesado no podrá comunicarse ni acercarse a la menor a menos de 300 metros durante 10 años y, además, deberá cumplir una medida de otros 10 años de libertad vigilada, a ejecutar con posterioridad a la pena de cárcel. En concepto de responsabilidad civil, la deberá indemnizar con 60 000 euros por el daño moral.

La Audiencia ha acordado, asimismo, la expulsión del país del penado cuando acceda al tercer grado o a la libertad provisional, con prohibición de retornar a territorio español por tiempo de 10 años.