Gizon bati 10 urteko kartzela-zigorra ezarri diote Iruñean 13 urteko adingabe bat bortxatzeagatik

Erasoa 2022ko urrian gertatu ziren, Iruñean. Auzitegiak, halaber, zigortua herrialdetik kanporatzea erabaki du, hirugarren gradua edo behin-behineko askatasuna lortzen duenean.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Probintzia Auzitegiko Lehen Sekzioak 10 urte eta egun bateko kartzela-zigorra ezarri dio 35 urteko gizon bati, 2022ko urrian Iruñean 13 urteko adingabe bat bortxatzeagatik.

Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusian errekurritu daitekeen epaiak jasotzen duenez, auzipetua ezin izango da komunikatu 10 urtez, ezta adingabearengana 300 metro baino gutxiagora hurbildu ere, eta, gainera, beste 10 urteko zaintzapeko askatasunaren neurria bete beharko du, espetxe-zigorraren ostean betearazi beharrekoa. Erantzukizun zibila dela-eta, 60.000 euroko kalte-ordaina eman beharko du kalte moralagatik.

Auzitegiak, halaber, zigortua herrialdetik kanporatzea erabaki du, hirugarren gradua edo behin-behineko askatasuna lortzen duenean, eta 10 urtez Espainiako Estatura itzultzeko debekua ezarri dio.

