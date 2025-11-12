IGLESIA
El último adiós de las tres agustinas de Errenteria

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Errenteriako hiru agustinen azken agurra
Agencias | EITB

Ha llegado el momento de abandonar la casa en la que han residido durante décadas las tres religiosas del Convento de Agustinas de Errenteria. Hoy se han realizado las labores de mudanza para que puedan ir al monasterio de Santa Mónica de Bilbao y recibir los cuidados que necesitan.

X