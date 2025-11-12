Tres víctimas de abusos sexuales del colegio San José de Bermeo consiguen una reparación tras un proceso de casi cuatro años
EITB destapó el caso en febrero de 2022, tras una investigación del periodista de EITB Asier Sánchez. Tres años y ocho meses después, comienzan a llegar las primeras indemnizaciones. Las víctimas se muestran su “agradecimiento" a todos los que les han acompañado en este proceso.
Al menos tres de las víctimas que denunciaron haber sufrido abusos sexuales en el colegio Menesiano San José de Bermeo a finales de los 70 y principios de los 80 han conseguido finalizar su proceso de reparación y recibir una indemnización.
Tras un proceso de investigación y reparación, han recibido una petición de perdón, una indemnización y financiación para un tratamiento psicológico, en caso de necesitarlo.
Casi cuatro años después, las víctimas han enviado un comunicado a EITB para mostrar su satisfacción porque "al final se ha conocido la verdad". También han querido transmitir su “más sincero agradecimiento” a aquellos que los han acompañado, “a todos y cada uno que, finalmente, nos escucharon y arroparon”.
VÍCTIMAS DEL COLEGIO SAN JOSÉ DE BERMEO
Durante estos tres años y ocho meses que ha durado nuestro proceso de reparación como víctimas del colegio Jose Done de Bermeo nos gustaría trasmitirles nuestro más sincero agradecimiento a todos los que nos acompañaron en el mismo.
A todos y cada uno que finalmente, nos escucharon, arroparon, nuevamente, gracias por estar ahí.
Ha sido un proceso con muchos altibajos pero finalmente se ha conocido la verdad.
Hasta siempre
El caso se dio a conocer en febrero de 2022, a raíz de una investigación del periodista de EITB Asier Sánchez, por la que se conoció que varias víctimas pusieron ante la Diócesis de Bilbao por los abusos sufridos por parte del que fue director del centro entre los años 1979 y 1981. Reconocieron sentir muy dentro el "daño" y el "asco" provocados por este hombre. Relataron que les realizaba tocamientos y que les besaba, y que estos abusos ocurrieron tanto en privado como en presencia de otros alumnos. En aquel momento, las víctimas contaban con edades comprendidas entre los 8 y los 10 años.
En pocos días, más víctimas se fueron sumando a estas acusaciones hasta llegar a ser un total de 16. Algunos de ellos, además, denunciaron que estos hechos eran conocidos por otros docentes, por lo que "hubo cómplices" dentro del colegio.
También se interpusieron varias denuncias ante la Ertzaintza, activando así la vía judicial ordinaria. Sin embargo, los delitos habían prescrito.
Meses más tarde, EITB informó que este mismo religioso también cometió abusos en el colegio Berrio-Otxoa de Santutxu (Bilbao) a través del testimonio de algunas de sus víctimas. Tras su estancia en Bermeo, fue trasladado a Santutxu, donde ejerció entre los años 1982 y 1988 como tutor y director de EGB.
Condenas
A raíz de las denuncias, el Instituto de los Hermanos de la Instrucción Cristiana (Menesianos) condenó los abusos a menores y pidió “perdón por el sufrimiento generado”, aunque sin mencionar expresamente el colegio de Bermeo.
Por su parte, el Ayuntamiento de Bermeo aprobó por unanimidad una declaración institucional en la que condenaba los "graves e inaceptables” abusos que se habían denunciado y pidió a las instituciones correspondientes que tomaran medidas al respecto.
Proceso con “altibajos”
La Diócesis de Bilbao inició un proceso de investigación y reparación hacia las víctimas que llegó al Vaticano a finales de ese año. Las víctimas reconocen que el ha sido un camino “con muchos altibajos". En una de las reuniones que mantuvieron tres de ellas con los responsables de la investigación, les mostraron de forma privada un vídeo en el que el acusado reconocía los hechos y pedía perdón, algo que ellas consideraron insuficiente y exigieron una petición de perdón pública del agresor.
Tres años y ocho meses después, cierran el proceso con un mensaje de agradecimiento.
