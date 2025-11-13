24. Korriak
Ane Elordi, coordinadora de Korrika: "El euskera es aliento"

Ane Elordi
18:00 - 20:00
Ane Elordi. Foto: EiTB.
Euskaraz irakurri: Ane Elordi, Korrikaren koordinatzailea: "Euskara arnasa da"

Última actualización

Ane Elordi, coordinadora de Korrika, ha señalado que el lema "Euskara gara" tiene como objetivo la sociedad. En sus palabras, "Euskal Herria necesita un nuevo aliento; somos el pueblo de todos los que quieren dar el salto al pueblo del euskera, sean nacidos aquí o venidos de fuera".

Korrika 2024 Euskera Sociedad

